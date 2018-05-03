В Мекленбурге началось строительство немецкого участка «Северного потока – 2» 3 3.05.2018, 10:31

Фото: dpa

Работы начаты, хотя еще не все страны дали разрешение на сооружение газопровода.

В Германии начато строительство немецкого участка спорного газопровода "Северный поток-2", сообщает dw.com.

На наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на площади около шести гектаров начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания, сообщил представитель дочки "Газпрома" - компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая. Он отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Помимо Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. В Германии экологическая организация Nabu оспаривает по суду выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

"Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения", - заявил представитель Nord Stream. В Дании участок "Северного потока-2" предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого "Северного потока" к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.

По словам представителя Nord Stream, нитка первого "Северного потока" была проложена в этом коридоре по настоятельному желанию Дании, поэтому в компании уверены, что правительство в Копенгагене согласится с прокладкой в этом коридоре и "Северного потока - 2". Тем не менее, Nord Stream разрабатывает альтернативные маршруты в обход этой 12-мильной зоны на случай непредвиденных осложнений.

Украина, страны Балтии и Польша решительно протестуют против строительства "Северного потока - 2", опасаясь дальнейшего усиления позиций России как газового монополиста в Европе.