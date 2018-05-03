«Начинайте отсюда и работайте до конца дня» 3 3.05.2018, 11:10

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Как пытаются заработать на камнях и ветках.

С приходом тепла начались работы не только на дачных участках, но и в колхозах. Желающие могут подзаработать, убирая камни или сгребая ветки деревьев. На какие сезонные работы сейчас отправляют и сколько на этом можно заработать, узнавал «Вечерний Гродно».

Больше всего едут в СПК Кремко

Ранним утром в пятницу на верхней площадке автовокзала многолюдно. К 6:30 сюда приезжает транспорт из колхозов, чтобы забрать сезонных рабочих.

— Коваленко! Коваленко! Коваленко есть? — кричит в толпу женщина, стоя у дверей автобуса, следующего в СПК Кремко.

На остановке засуетились в надежде как можно быстрее занять сидячее место.

— Курилович! — продолжает перекличку дама, но никто не откликается.

— Видел его вчера в магазине с вином, — спустя мгновение кто-то выкрикнул в толпе, и все поняли причину неявки.

Больше всего желающих — в СПК имени В. И. Кремко. Каждый день сюда едет более 100 человек. В это хозяйство журналисты и решили направиться.

Не пить, не курить, следить за техникой

Переполненный автобус отправляется ровно в семь утра. Спустя полчаса делают остановку в Квасовке. Попутчики выходят перекурить, а заодно и распределиться на работы.

— Кто в первый раз, подходим ко мне! — кричит бойкая женщина, стоя у «Жигулей».

Журналисты и ещё трое идут к ней. Оформляют договоры и расписываются в журнале за технику безопасности. Для них проводят небольшой ликбез: во время работы не курить, не пить, проявлять разумную осторожность, поскольку в поле много техники, нужно следить за её передвижением.

— Так, от кого запах? — вдруг срывается с места женщина и начинает ходить среди прибывших, но так и не находит его носителя.

Тем временем начали формировать группы: 20 человек пойдёт собирать камни, ещё четверо, туда попадают и журналисты, — в сад сгребать ветки и высаживать саженцы. Обе группы грузятся в другой автобус.

Спустя несколько минут четвёрка выходит у фруктового сада «Надзея», где аккуратными красивыми рядами высажены сотни яблонь.

— Работаем с 9 до 18 часов. Покидать рабочее место, выходить за территорию сада нельзя. Обед — с 13:00 до 14:00. Есть будете то, что взяли с собой, — ввёл в курс дела, видимо, начальник участка.

«Начинайте отсюда и работайте до конца дня»

Четвёрку снова разбивают: двое идут высаживать саженцы, а журналист с мужчиной пятидесяти лет — собирать ветки.

— Ваша задача — идти вдоль рядов и сгребать обрезанные ветки на середину, чтобы потом проехал трактор и переработал их. Начинайте отсюда, работаете до конца дня, — начальник участка дал последние указания, сел в «Газель» и скрылся в зелени деревьев.

Осматриваем фронт работ — десятки рядов, конца и края которым не видно. Становятся между рядами и аккуратно сгребают ветки к центру. На проход в одну сторону уходит ровно час. К концу дня журналист с напарником осилили восемь таких проходов.

— Тут подошли бы грабли с моторчиком, — шутит напарник Александр.

Мужчина состоит на учёте в центре занятости. Прошёл курсы и получил 4-й разряд плотника. Но найти место по специальности не удалось. Вертится как может, весной и летом — на сезонных работах, ездит на сбор камней, свёклы и яблок, косьбу, осенью собирает грибы. Говорит, однажды за день получил 100 рублей.

— За свою жизнь я сменил около 20 мест, и теперь работодатель, когда смотрит в трудовую книжку, считает, что я пришёл ненадолго, и брать не хочет. В отделе кадров меня считают летуном и даже не хотят разговаривать, — делится жизненным опытом Александр.

В этом году на сезонные работы он вышел впервые. По его словам, самое сложное — собирать капусту или камни: нужно постоянно нагибаться, а потом подбрасывать их в прицеп. И так восемь часов.

Заработок небольшой — 13 рублей за 8-часовой день. В прошлом году, по словам Александра, трудились с 9:00 до 17:00 за те же деньги и без выходных. Выплаты, по усмотрению хозяйств, сразу или раз в неделю. В месяц получается 312 рублей.