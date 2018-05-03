А есть ли сам Путин? Слава Рабинович, «Обозреватель»

3.05.2018, 11:01

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Слава Рабинович

Гонка вооружений – это кремлевский фейк для плебса.

Россия впервые за 20 лет существенно сократила расходы на военную сферу. Таковы данные отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В 2017 году данный пункт в бюджете России пошел на спад впервые с 1998 года. По сравнению с 2016 годом Россия снизила военные расходы на 20% - до 66,3 миллиарда долларов. Бюджет был урезан из-за экономического кризиса в стране, который начался в 2014 году.

Во-первых, Путин и его ОПГ уже про…ли весь Резервный фонд, в котором было, если мне не изменяет память, порядка 90 млрд. долларов еще четыре года назад. Теперь принялись грабить Фонд Национального Благосостояния ("ФНБ"), в котором не так много полностью ликвидных активов. Путинская ОПГ понимает, что, после ФНБ, останется только и ЗВР, и тогда все.

В СМИ пишут, что "Россия подала в Организацию Объединенных Наций существенно заниженную информацию о своих военных расходах, раскрыв лишь 42% трат на вооруженные силы и другие военизированные формирования". Я думаю, что путинская ОПГ без боя никуда не уйдет, и этот бой будет очень жестоким. Во всяком случае, они к этому готовятся, и, кроме фейкового т.н. "перевооружения" российской армии картонными "Арматами" и несуществующими ракетами, путинская ОПГ, скорей всего, в дополнение к ФСБ и Росгвардии, готовит и армию, для подавления внутренних мятежей. Только туда могут идти существенные и реальные деньги. Все остальное, про "Армату" и несуществующие ракеты - это просто распил бюджета.

Бюджет будет продолжать пилиться, по этой "военной" статье, а любые мнимые "уменьшения" расходов будут восполняться из секретных фондов путинской ОПГ, если и когда им надо потратить реальные деньги на новые модели броневиков для разгона протестующих. Я давно не верю в т.н. "официальные цифры" путинской ОПГ - ни в экономической статистике, ни, тем более, в объявленных расходах на оборону и силовиков. Путинская ОПГ скрывает реальные цифры.

"Официальных" денег нет. А на ЧВК "Вагнера" и прочие фокусы у них деньги есть из других источников.

Никакой гонки вооружений нет и не будет. Это просто невозможно, это фейк, говорящийся Путиным для плебса. Меня интересует другой вопрос: есть ли сам Путин?

Слава Рабинович, «Обозреватель»