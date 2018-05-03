Продолжат ли власти выкачивать валютные запасы белорусов? 3.05.2018, 11:29

Как правительство будет пополнять золотовалютные резервы без новых кредитов.

Задача наращивания золотовалютных резервов должна выполняться не за счет устойчивого накопления долга, а за счет собственных средств — такой вывод содержится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, пишет сайт «Завтра твоей страны».

Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год предусматривают обеспечение международных резервов не менее 6 миллиардов долларов США. Сейчас они составляют менее 7 миллиардов. В этом году по долгам предстоит выплатить 2,2 миллиарда долларов. Где брать на это деньги, если исключить кредиты?

Аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха называет три составляющие.

Во-первых, к увеличению валютных поступлений может привести увеличение экспорта белорусских товаров и услуг. Тогда у Национального банка появится возможность дополнительно приобретать валюту на внутреннем рынке и пополнять ЗВР.

Во-вторых, — беспрецедентно длительный период, когда население является чистым продавцом наличной иностранной валюты.

— Этот источник и дальше будет сохраняться, хотя и в меньших объемах, — отмечает эксперт. — Чистое предложение иностранной валюты со стороны физических лиц тоже является достаточно серьезным фактором, который позволяет пополнять ЗВР, хоть и в меньшей степени по сравнению с предыдущими годами, и обеспечивать стабильную динамику белорусского рубля.

Речь идет о продаже наличной валюты, которую, по образному выражению собеседника, население хранит под матрасом, а также о поступлениях валюты от белорусских трудовых мигрантов.

— В первую очередь это касается тех, кто едет работать в Россию, поскольку между Беларусью и Россией отсутствует классическая граница и таможня, соответственно, белорусы предпочитают перевозить заработанные средства в наличной форме и продавать ее уже здесь, способствуя поддержанию предложения иностранной валюты, — обращает внимание экономист.

Третьим фактором, который связан с первым, финансовый аналитик называет обеспечение более устойчивых темпов экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе с тем, чтобы эти темпы роста финансировались, в том числе и за счет роста прямых иностранных инвестиций.

— В этом случае тоже можно будет говорить о том, что увеличение притоков прямых иностранных инвестиций позволит увеличить предложение иностранной валюты со стороны предприятий. И тогда у Нацбанка будут возможности покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, — считает Александр Муха.

Однако он не спешил бы сбрасывать со счетов и использование иностранных кредитов с целью покрытия прежних долгов.

— Разумное рефинансирование вполне уместно, этим инструментом тоже нужно пользоваться, и правительство его использует в целях снижения общей стоимости обслуживания госдолга, включая снижение средней процентной ставки, по которой государство привлекает внешние займы, — говорит аналитик.

Однако, добавляет он, важно не только добиваться уменьшения стоимости внешних заимствований, но и вести работу по удлинению внешних и внутренних заимствований государства, номинированных в иностранной валюте, поскольку это позволит более равномерно распределить имеющуюся долговую нагрузку, связанную с обслуживанием и погашением ранее накопленного госдолга, на более длительный период.

— Соответственно, нагрузка в годовом выражении будет меньше, и можно будет более качественно планировать выплаты по внешним долгам. Не нужно уходить от внешних заимствований, но важно проводить работу по удешевлению и удлинению государственных заимствований. Что касается новых привлечений средств по еврооблигациям, то здесь плюс в том, что удалось их реализовать под меньшие проценты и на более длительный срок. Последний выпуск размещен на 10 лет, и в этом русле стоит продолжать работу, — подытоживает Александр Муха.