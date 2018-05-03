Рядом с побережьем Сирии разбился российский военный самолет 3.05.2018, 11:33

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Фото: @MGhorab3

Истребитель Су-30 рухнул в Средиземное море.

В районе сирийской авиабазы Хмеймим разбился российский самолет. Об этом в Twitter сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

SkyNews Arabia: российский самолёт рухнул в Средиземное море в районе авиабазы Хмеймим.https://t.co/iJJFW8bwmC



Фотографии падения опубликовал сирийский активист Мохаммед Гораб.https://t.co/aWCrs4e4JX pic.twitter.com/lpL97SfSoM — CIT (@CITeam_ru) 3 мая 2018 г.

Информацию подтвердило Минобороны РФ.

«В Сирии потерпел катастрофу истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, оба пилота погибли», - сообщили в российском Минобороны, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, это произошло около 9:45 (по минскому времени) над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. Предположительно, в двигатель истребителя попала птица. «Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — говорится в сообщении.