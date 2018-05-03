закрыть
3 мая 2018, четверг, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Рядом с побережьем Сирии разбился российский военный самолет

  • 3.05.2018, 11:33
  • 1,258
Фото: @MGhorab3

Истребитель Су-30 рухнул в Средиземное море.

В районе сирийской авиабазы Хмеймим разбился российский самолет. Об этом в Twitter сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Информацию подтвердило Минобороны РФ.

«В Сирии потерпел катастрофу истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, оба пилота погибли», - сообщили в российском Минобороны, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, это произошло около 9:45 (по минскому времени) над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. Предположительно, в двигатель истребителя попала птица. «Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — говорится в сообщении.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский