В Беларуси установили первый памятник Костюшко 3.05.2018, 11:41

Имена всех, кто помог это сделать, будут обозначены на специальной табличке.

Снимок памятника опубликовал в свои «Фейсбуке» общественный активист Глеб Лободенко. Именно он в октябре прошлого года объявил сбор средств на памятник полководцу в урочище Меречевщина.

Установление планировалось на 4 февраля, но в связи с морозами было перенесено.

Проект поддержали 685 человек, которые собрали более 22 тысяч белорусских рублей. Имена всех жертвователей будут обозначены на специальной табличке возле памятника.

Бюст Тадеуша Костюшко есть на территории посольства США в Минске. Но памятник в Меречовщине – это первый полноценный памятник Костюшко в стране.