Суд оценил моральный вред потерпевшему по делу Япринцевых 3.05.2018, 12:06

Казбек Япринцев (слева) и Александр Арабян

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Андрей Рабцевич хотел получить $300 тысяч.

Cуд Фрунзенского района Минска вынес решение по иску Андрея Рабцевича, потерпевшего по резонансному делу Владимира и Казбека Япринцевых и Александра Арабяна, о компенсации морального вреда, пишет tut.by. Свои страдания потерпевший оценивал в 300 тысяч долларов, 10% от суммы, которую ему не вернули Япринцев-младший и Арабян.

Истец настаивал, что физические и нравственные страдания ему нанесли действия всех трех фигурантов первого дела, включая Владимира Япринцева, хотя по решению суда компенсировать материальный ущерб должны только отбывающие наказание Казбек Япринцев и Арабян. Судья Александр Кузьмич решил, что с них же взыщут и компенсацию морального вреда. Но сумма уменьшилась радикально — Казбек Япринцев и Александр Арабян должны выплатить по 200 рублей.

«Переживания, страдания, нарушения сна, появилось заболевание сосудов кожи лица, — описал представитель Рабцевича Владимир Бабкин физический и моральный вред, нанесенный истцу. — Он практически на протяжении трех лет пытается восстановить свое нарушенное право — только одних судебных заседаний по этому поводу было более семидесяти. Нахождение здесь — это тоже для любого человека стресс».

Необходимость взыскания средств со всех трех ответчиков он обосновал тем, что без гарантий Япринцева-старшего самого факта перевода истцом суммы в 3 млн долларов могло бы не быть.

По приговору суда, вынесенному в августе 2015 года, Арабян и Япринцев-младший признаны виновными по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса, — «Мошенничество». Оба получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело в отношении Владимира Япринцева было переквалифицировано с мошенничества на ч. 1 ст. 405 — «Заранее не обещанное укрывательство». Он наказан штрафом в 500 базовых величин (10,5 тысячи рублей).

«Сделка, о которой идет речь, была между юридическими лицами. Готовилась долго — в суде озвучивалось, что ее тщательно проверяла служба безопасности Рабцевича, ведь деньги предстояло перевести на офшорную компанию. Звонок Владимиру Геннадьевичу (Япринцеву. — Прим.) действительно был, но речь шла о подтверждении того, что компания его сына занимается нефтепродуктами. Ни о каких гарантиях исполнения договора речи быть не могло — это словесное подтверждение, а гарантии требовали бы в письменной форме», — отметила представитель Япринцевых.

Она напомнила, что вопрос происхождения средств и отношение к ним Рабцевича как физлица так и остался невыясненным: все расчеты шли между юрлицами, и кто был кредитором Рабцевича не озвучено ни в одном из процессов, хотя это могло бы заметно повлиять на правовую позицию.

Представитель также прокомментировала формулировку суммы иска — 10% от долга. «Моральный ущерб не считают в процентах от основной суммы долга. Такой экономический подход свидетельствует о том, что это похоже на попытку получить проценты с долга. Сумма сопоставляется именно с долгом, а не с моральными, нравственными, физическими страданиями. Причем доказательства хоть каких-то страданий нам так и не представлено», — подчеркнула представитель.

Андрей Рабцевич — крайний справа

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как ранее сообщалось, материальный ущерб Андрея Рабцевича — это 3 млн долларов, которые пришли на счет офшорной компании Казбека Япринцева и его коллег весьма тернистым путем. К примеру, гособвинитель Юрий Шерснев в первом процессе попросил Рабцевича уточнить, откуда деньги. «Деньги в кредит вы получили от гражданина ЕС? Вы их взяли как физлицо?» — уточнил прокурор. «Деньги на расчетный счет Kersey (шотландская „дочка“ компании Skay IT, коммерческим директором которой подписывался Рабцевич) — от эстонской моей компании. А на нее — с моего личного счета. А на него — от гражданина ЕС», — пояснил Рабцевич.

Суммы иска с учетом процентов и штрафов тогда заявлялись разные, максимум, который пытался взыскать потерпевший, — 7,9 млн долларов.

Интересно, что ранее Рабцевич уже пытался получить свои 3 млн долларов в гражданском процессе, причем с Владимира Япринцева, который еще до задержания изъявлял готовность погасить долги сына и выплатил потерпевшему, по разным данным, от 490 тысяч долларов до 700 тысяч. Обязательства Япринцева-старшего были оформлены договором займа между ним и Рабцевичем, однако суд признал заем безденежным, то есть погашать материальный ущерб Владимир Япринцев не должен.