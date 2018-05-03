Решить проблему маршрутчиков предложили двумя способами 3.05.2018, 11:52

ФОто: tut.by

Маршрутчики предложили свой выход из ситуации.

У появившейся проблемы нерегулярных пассажирских перевозчиков есть два сценария решения, сообщает бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М. С. Кунявского, пишет Onliner.by.

Вариант первый

Этот сценарий сделали по предложениям нерегулярных перевозчиков. Что предлагается: отмена конкурсной системы распределения маршрутов и переход на уведомительный принцип работы перевозчиков. Должен быть установлен двухлетний переходный период. За это время перевозчики смогут работать по старым правилам (до вступления в силу 23.01.2018 закона от 17.07.2017 №50-З, который внес изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»), а уже потом принимать игроков рынка станут по набору критериев к транспорту и водительскому составу перевозчиков

Согласно этому же варианту, диспетчерские службы, которые работали в нерегулярном сообщении, узаконят по аналогии со службами такси. Сценарий предполагает демонополизацию этого рынка и возможность создания частных операторов. Также должны быть разработаны упрощенные условия открытия новых терминалов и станций.

Вариант второй

Другой сценарий создан на основе предложений регулярных перевозчиков. Он предполагает сохранение конкурсной системы при распределении маршрутов и пересмотр ее правил для обеспечения максимальной безопасности перевозок.

Предлагается разработать и утвердить Положение об операторе автомобильных перевозок пассажиров, передать действующие терминалы от перевозчика операторам пассажирских перевозок, урегулировать работу интернет-ресурсов по поиску попутчиков, чтобы исключить возможность возврата к нерегулируемому рынку перевозок. В числе предложений внесение в КоАП нормы, позволяющей привлекать недобросовестных перевозчиков по ст. 12.7 «Незаконная предпринимательская деятельность», усиление внеплановых проверок Минтрансом и некоторые другие нормы.

Переходный период тоже предусмотрен: 6—12 месяцев, в течение которых можно работать без проведения конкурса.

Но нерегулярные перевозчики, которые хотят перейти в регулярные, считают: этот сценарий ничего не изменит в лучшую сторону. Напротив, есть вероятность сокращения рабочих мест, пассажиропотока, перехода в теневой бизнес. Все это приведет к уменьшению поступлений в бюджет.

Руководство cовета по развитию предпринимательства изучает варианты и готовится внести предложение по урегулированию ситуации в cовет министров.