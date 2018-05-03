Решить проблему маршрутчиков предложили двумя способами
- 3.05.2018, 11:52
Маршрутчики предложили свой выход из ситуации.
У появившейся проблемы нерегулярных пассажирских перевозчиков есть два сценария решения, сообщает бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М. С. Кунявского, пишет Onliner.by.
Вариант первый
Этот сценарий сделали по предложениям нерегулярных перевозчиков. Что предлагается: отмена конкурсной системы распределения маршрутов и переход на уведомительный принцип работы перевозчиков. Должен быть установлен двухлетний переходный период. За это время перевозчики смогут работать по старым правилам (до вступления в силу 23.01.2018 закона от 17.07.2017 №50-З, который внес изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»), а уже потом принимать игроков рынка станут по набору критериев к транспорту и водительскому составу перевозчиков
Согласно этому же варианту, диспетчерские службы, которые работали в нерегулярном сообщении, узаконят по аналогии со службами такси. Сценарий предполагает демонополизацию этого рынка и возможность создания частных операторов. Также должны быть разработаны упрощенные условия открытия новых терминалов и станций.
Вариант второй
Другой сценарий создан на основе предложений регулярных перевозчиков. Он предполагает сохранение конкурсной системы при распределении маршрутов и пересмотр ее правил для обеспечения максимальной безопасности перевозок.
Предлагается разработать и утвердить Положение об операторе автомобильных перевозок пассажиров, передать действующие терминалы от перевозчика операторам пассажирских перевозок, урегулировать работу интернет-ресурсов по поиску попутчиков, чтобы исключить возможность возврата к нерегулируемому рынку перевозок. В числе предложений внесение в КоАП нормы, позволяющей привлекать недобросовестных перевозчиков по ст. 12.7 «Незаконная предпринимательская деятельность», усиление внеплановых проверок Минтрансом и некоторые другие нормы.
Переходный период тоже предусмотрен: 6—12 месяцев, в течение которых можно работать без проведения конкурса.
Но нерегулярные перевозчики, которые хотят перейти в регулярные, считают: этот сценарий ничего не изменит в лучшую сторону. Напротив, есть вероятность сокращения рабочих мест, пассажиропотока, перехода в теневой бизнес. Все это приведет к уменьшению поступлений в бюджет.
Руководство cовета по развитию предпринимательства изучает варианты и готовится внести предложение по урегулированию ситуации в cовет министров.