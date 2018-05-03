Минобразования: Абитуриенты могут поступать по прошлогоднему ЦТ 3.05.2018, 12:11

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Но проходные минимумы будут выше.

Вчера в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. На утро 3 мая на испытания подали заявления более 2200 человек, сообщает tut.by.

— Надо помнить, что 1 июня — это дедлайн, после которого подать заявление на ЦТ уже будет нельзя. Просим абитуриентов не откладывать это важное дело на последний момент, — рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. — Если исходить из того, что придут сдавать ЦТ более 90 тысяч человек, нужно, чтобы в день приходили более трех тысяч.

У абитуриентов, которые в прошлом году сдавали централизованное тестирование, но не поступили, есть возможность в этом году воспользоваться сертификатами прошлогоднего ЦТ.

— Если человек сдавал ЦТ в прошлом году и сдаст его в этом — он может выбрать сертификат с лучшим результатом, — отметил первый замминистра образования Вадим Богуш.

Кроме того, Вадим Богуш напомнил, скорректированы пороговые значения по первому профильном предмету вступительных испытаний.

— Они увеличены на 5 баллов. На это нужно обратить внимание, когда абитуриенты будут формировать документы, — отметил Вадим Богуш, — В этом году скорректированы и нижние пороговые значения по специальностям сельхозблока и силового блока: минимальный порог сейчас — 7 баллов.

Одно из важных нововведений вступительной кампании 2018 года — учредителям профессионально-технических учреждений образования позволят прямо во время вступительной кампании корректировать набор на специальности — в рамках общих цифр набора.

— Если они чувствуют, что какие-то специальности в этом году более востребованы со стороны экономики и абитуриентов, — можно увеличить набор, а на менее востребованные — сократить, — отметил Вадим Богуш.

Представители Министерства образования советуют абитуриентам внимательно изучить сроки приема документов, потому что вступительная кампания спланирована так, чтобы человек мог попробовать свои силы на разных ступенях образования. Сначала подать документы в вуз, если не пройдет — в среднее специальное учреждение образования, а потом — в профессионально-техническое.