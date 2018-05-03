Танцующая панда стала звездой Сети 3.05.2018, 13:09

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Посетители китайского зоопарка стали свидетелями редкостного зрелища.

Посетителям, явившимся в зоопарк Чунцина (Китай), очень повезло, ведь они стали свидетелями редкостного зрелища, пишет сайт 120.su.

Одна из живущих в зоопарке гигантских панд принялась раскачиваться всем телом, и её движения очень напоминали энергичный и причудливый танец, который многие очевидцы посчитали более профессиональным, чем у иных поп-звёзд.

Зрители, увидевшие видеоролик в интернете, тоже не остались равнодушными к пляске, заявив, что панды настолько милы, что могут делать что угодно, и всё равно это будет смотреться симпатично.