Китай разместил ракеты на спорном архипелаге Спратли 3.05.2018, 12:27

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Пентагон предостерег от дальнейшей милитаризации спорных островов.

В течение последних 30 дней Китай разместил на островах спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море противокорабельные и противовоздушные ракетные комплексы, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки.

По информации источников телеканала, сухопутные противокорабельные крылатые ракеты, обозначенные как YJ-12B, позволяют наносить удары по надводным судам в радиусе 295 морских миль (более 546 км). Ракетные системы «земля — воздух» HQ-9B, по данным американской разведки, способны поражать самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на дальности до 160 морских миль (более 296 км).

В Пентагоне телеканалу заявили, что дальнейшая милитаризация спорных островов приведет к росту напряженности в регионе. «Мы постоянно призывали Китай, а также другие страны, претендующие на эти острова, воздерживаться от дальнейшего их освоения, строительства новых объектов и милитаризации спорных территорий, а также взять на себя обязательства по разрешению споров с другими претендентами мирным путем», — сказал представитель оборонного ведомства США.

Ранее, 10 апреля, издание The Wall Street Journal сообщило, что на островах спорного архипелага Китай установил специальное оборудование, предназначенное для глушения вражеских радаров и систем связи. Системы создания радиопомех были развернуты в течение последних трех месяцев. Источники издания тогда отметили, что появление нового военного оборудования усилит позиции Китая в споре за эти острова. Эти установки способны помешать проведению в этом регионе операций ВМС США, которые поддерживают других участников территориального спора, отмечал The Wall Street Journal.

Спорные территории расположены в стратегически важном районе Южно-Китайского моря. На них претендует сразу шесть государств — Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Военное присутствие на островах архипелага наращивает не только Китай. В августе 2016 года агентство Reuters сообщило, что Вьетнам переправил новые ракетные пусковые установки на пять островов архипелага.

Кроме усиления военного присутствия Китай активно осваивает эти территории путем создания искусственных островов. Китайские власти неоднократно обвиняли военные корабли США, находящиеся в Южно-Китайском море, в нарушении границы и заходе в территориальные воды, которые Китай объявил своими, без разрешения. США не признают суверенитета Китая над территориями в этом районе.