Названы самые продаваемые в Европе авто
- 3.05.2018, 12:32
За первый квартал 2018 года в ЕС были зарегистрированы более четырех миллионов новых легковых автомобилей.
На европейском рынке в первом квартале 2018 года самым продаваемым автомобилем стал Volkswagen Golf. Об этом свидетельствуют данные рейтинга портала focus2move.
Так, компания Volkswagen заняла сразу три позиции в десятке бестселлеров, обогнав своих конкурентов более чем на 55 тысяч проданных автомобилей.
В десятку самых продаваемых авто вошли:
Volkswagen Golf - 149,4 тысяч штук;
Renault Clio - 94,07 тысяч штук;
Volkswagen Polo - 89,5 тысяч штук;
Ford Fiesta - 88,6 тысяч штук;
Nissan Qashqai - 84,6 тысяч штук;
Skoda Octavia - 78,25 тысяч штук;
Volkswagen Tiguan - 74,5 тысяч штук;
Peugeot 208 - 69,7 тысяч штук;
Ford Focus - 68,9 тысяч штук;
Citroen C3 - 64,9 тысяч штук.
Всего за первый квартал 2018 года в ЕС были зарегистрированы 4 171 268 новых легковых автомобилей, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.