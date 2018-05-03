Стало известно, где принц Гарри и Меган Маркл будут жить после свадьбы 3.05.2018, 12:18

Принц Гарри и Меган Маркл

Молодоженов ждет подарок от королевы Елизаветы II.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Торжество начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора, сообщает segodnya.ua.

Как известно, Гарри и Меган попросили своих гостей не готовить подарки, а сделать пожертвования в благотворительный фонд. Однако от презента, королевы Елизаветы II будущие супруги не откажутся. После свадьбы молодожены получат во владение огромный особняк York Cottage, расположенный неподалеку от Лондона, сообщает Mirror.

Некогда здание являлось резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II — короля Георга V и его жены Мэри.