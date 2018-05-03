Протестующие в Нижнем Новгороде перекрыли дорогу 3.05.2018, 12:52

Фото: nn.ru

Жители города протестуют против повышения тарифов ЖКХ.

Утром 3 мая проспект Ильича в Нижнем Новгороде перекрыла фура с прицепом. Таким образом жители Автозаводского района выразили протест против пересчета платы за отопление, сообщает Nn.ru.

Согласно квитанциям, которые автозаводцы получили перед майскими праздниками, ресурсоснабжающая организация требует доплатить от 1,5 до 12 тысяч рублей с каждой квартиры. На стихийный митинг вышли около 200 человек.

Поставками тепловой энергии в Автозаводском районе занимается компания АО «Волгаэнергосбыт», которой руководит Татьяна Румянцева.