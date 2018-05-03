Как нарушались права человека в Беларуси в апреле 3.05.2018, 12:45

Мониторинг ситуации в стране за последний месяц.

Правозащитники ПЦ «Весна» подготовили отчет о нарушениях прав человека в Беларуси в апреле 2018 года:

Выводы:

в местах лишения свободы продолжали находиться политзаключенные Михаил Жемчужный и признанный Amnesty International узником совести Дмитрий Полиенко. При этом в отношении М. Жемчужного продолжает оказываться давление со стороны администрации исправительного учреждения;

продолжается уголовное преследование обвиняемых по ранее возбужденным политически мотивированным уголовным делам в отношении активистов независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика;

16 апреля Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой, в частности, потребовал от властей страны немедленно освободить двух политзаключенных М. Жемчужного и Д. Полиенко, а также восстановить в гражданских и политических правах всех бывших политзаключенных;

в течение месяца были зафиксированы случаи задержаний и давления на блогеров и независимых журналистов;

19 апреля Палатой представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении были приняты изменения в «Закон о СМИ», которые по мнению представителей независимого журналистского сообщества и правозащитников еще больше усилят контроль власти над независимыми СМИ, а также интернет-сферой;

26 апреля в Минске прошло традиционное шествие оппозиции «Чернобыльский шлях». Акция была санкционирована Мингорисполкомом и прошла без происшествий и задержаний;

7 апреля Минюст в седьмой раз отказал в регистрации партии БХД. Причины отказа никоим образом не связаны с допустимыми ограничениями, сформулированными в ст. 22 МПГПП, и являются нарушением права учредителей на свободу ассоциаций;

31 марта постановлением Совмина Беларуси было утверждено примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Особую обеспокоенность правозащитного сообщества страны вызвало право создаваемых при местных исполкомах комиссий принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории;

таким образом, в апреле не было зафиксировано существенных системных изменений в области прав человека.

Политические заключенные и политически мотивированное преследование

В течение месяца в местах лишения свободы продолжали находиться политзаключенные Михаил Жемчужный и признанный Amnesty International узником совести Дмитрий Полиенко.

В отношении М. Жемчужного продолжает оказываться давление со стороны администрации исправительного учреждения.

Так, Правозащитному центру «Весна» стало известно, что 10 апреля администрация колонии № 9 в г. Горки вынесла политзаключенному М. Жемчужному очередное — уже двадцать седьмое — взыскание в виде двух месяцев заключения в помещении камерного типа (ПКТ).

Кроме того, М. Жемчужный получил от начальника колонии ответ на заявление с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в другую колонию, поданное 23 марта. В переводе в другую колонию политзаключенному было отказано. Ранее Департамент исполнения наказаний, куда политзаключенный обращался с просьбой о переводе в другую колонию еще в феврале, указал, что этот вопрос находится в компетенции начальника колонии.

Также, ПЦ «Весна» стало известно, что Д. Полиенко из больничного отделения в жодинской тюрьме № 9 перевели в бобруйскую исправительную колонию, где он отбывает наказание в виде лишения свободы.

Между тем, 16 апреля в Страсбурге Европарламент принял резолюцию по Беларуси и призвал власти страны соблюдать права человека, а также освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

Отмечается, что в Беларуси продолжается практика запугивания и преследования общественных и оппозиционных активистов, политиков и журналистов.

Европарламент призывает власти немедленно освободить двух белорусских политзаключенных Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко, а также восстановить в гражданских и политических правах всех бывших политзаключенных.

4 апреля суд Московского района г. Минска вынес решение об отказе в удовлетворении иска четырех бывших фигурантов прекращенного дела о подготовке массовых беспорядков к Министерству финансов. Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Виктор Данилов и Андрей Дундуков просили компенсировать моральный вред, который они получили в результате незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ООН сообщает, что члены Комитета по правам человека признали, что бывший кандидат в президенты Андрей Санников, осужденный к пяти годам лишения свободы в 2011 г., стал жертвой незаконного лишения свободы, были нарушены его права на частную жизнь, свободу выражения мнений и на мирные собрания. Во время тюремного заключения он подвергался пыткам и другим видам жестокого обращения.

В заявлении Комитета отмечается, что право на мирные собрания является одним из основных прав человека и важным условием существования демократического общества: это право предусматривает возможность организовывать мирные собрания в общественных местах даже без предупреждения и участвовать в них.

Члены Комитета призвали Минск провести тщательное беспристрастное расследование обвинений в пытках и привлечь виновных к уголовной ответственности. Они также заявили о необходимости погасить судимость Санникова и дать ему компенсацию. Беларусь должна также принять меры для предупреждения подобных нарушений. Эксперты с сожалением отметили, что, несмотря на обязанность стран сотрудничать с Комитетом, Беларусь не приняла никакого участия в рассмотрении дела Санникова.

Свобода ассоциаций

7 апреля Министерство юстиции Беларуси в седьмой раз отказало в регистрации партии «Белорусская христианская демократия». Соответствующий ответ из ведомства получила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

Среди оснований для отказа в регистрации — отсутствие домашних и рабочих номеров телефонов нескольких учредителей. Кроме того, власти сочли причиной для отказа ошибки в датах рождения двух учредителей и другие незначительные ошибки, которые, по мнению ПЦ «Весна», никоим образом не являются допустимыми ограничениями свободы ассоциаций, сформулированными в ст. 22 МПГПП.

25 апреля на заседании Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ в Страсбурге председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениями и СМИ Андрей Наумович заявил о ведущейся дискуссии о целесообразности исключения из Уголовного кодекса ответственности за деятельность от имени незарегистрированной организации или политических партий (ст. 193-1).

Следует отметить, что правозащитное сообщество на протяжении многих лет требует от властей страны декриминализовать деятельность от имени незарегистрированных организаций и рассматривает это как одну из первоочередных мер восстановительного характера.

Начиная с 2006 по 2008 год известно о семнадцати случаях осуждения граждан по ст. 193-1 УК, из них пять случаев осуждений к лишению свободы сроком от шести месяцев до двух лет. С 2008 года суды не выносили приговоров по данной статье, но она продолжала использоваться в качестве давления на активистов гражданского общества; органами прокуратуры неоднократно выносились официальные предупреждения о возможности привлечения к уголовной ответственности по этой статье.

В 2011 году официальное письменное предупреждение о недопустимости осуществления деятельности от имени незарегистрированного объединения Правозащитный центр «Весна» под угрозой преследования по ст. 193-1 УК было вынесено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес председателя ПЦ «Весна» Алеся Беляцкого.

В Витебске группа граждан, объединенных общими интересами, проводили встречи, обсуждая, по словам одного из участников группы, «вопросы смысла жизни и космоса» в частной квартире. Власти усмотрели в этом нарушение законодательства о массовых мероприятиях, и судья Витебского районного суда Михаил Зубеня оштрафовал организатора собрания на 20 базовых величин — 490 рублей — и вынес предупреждение остальным семерым членам группы.

Давление на правозащитников

13 апреля волонтера ПЦ «Весна» и наблюдательницу Татьяну Мастыкину на опрос вызвал следователь Управления Следственного комитета по Советскому району г. Минска Вадим Колесник по факту ее незаконного дактилоскопирования и фотографирования с применением сотрудниками милиции грубой физической силы.

Ранее, наблюдательница обратилась с жалобой в СК, в которой указала на нарушение ее прав сотрудниками Советского РУВД и просила провести проверку законности задержания, проведенных отбора отпечатков пальцев, фото- и видеорегистрации до признания ее судом лицом, совершившим административное правонарушение.

На опросе она подробно рассказала следователю, как развивались события в тот день, как проходило задержание и что с ней происходило в РУВД.

Смертная казнь

18 апреля в Минске прошел круглый стол «Правовые аспекты отмены смертной казни в Республике Беларусь». В мероприятии, организованном Советом Европы, кроме депутатов парламента участвовали представители общественных организаций, в том числе и Правозащитного центра «Весна».

В Верховном суде Беларуси на 29 мая назначено рассмотрение апелляционной жалобы осужденного к смертной казни Александра Жильникова. Как сообщает координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда, судебное заседание начнется в 9:30.

Нарушение права на мирные собрания

В Беларуси продолжает нарушаться право на мирные собрания: разрешительный порядок их проведения дает возможность местным властям произвольно отказывать в их проведении, а осуществление своего права без получения разрешения влечет крупные штрафы или административный арест.

Молодечненский райисполком 18 апреля отказал местным активистам в заявке на проведение пикета, приуроченного к очередной, 32-й, годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Запрет райисполком обосновал тем, что массовое мероприятие было заявлено не в постоянном месте его проведения, которым является площадка перед амфитеатром в парке культуры и отдыха имени Победы в г. Молодечно.

В течение месяца были задержаны и привлечены к административной ответственности Алесь Толстыко, Вячеслав Косинеров, Петр Маркелов —участники мирной акции за декриминализацию малых количеств контролируемых веществ, которая состоялась в Минске 3 апреля.

Активист создаваемой партии БХД Роман Гончаров и блогер Эдуард Пальчис завершили список участников сбора подписей в поддержку белорусскоязычного образования, которых суды Минска наказали штрафами.

За проведение мирного пикета с требованием освободить осужденных, в том числе признанных политзаключенными Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко, задержаны и наказаны административными арестами Ольга Николайчик и Максим Винярский.

Нарушение свободы слова. Преследование журналистов

«Палата представителей» приняла в первом чтении изменения в «Закон о СМИ», которые ограничивают свободу слова в интернете. Международная организация «Репортеры без границ» призвала белорусские власти пересмотреть драконовские поправки в закон о СМИ, которые вызывают глубокую озабоченность, и принять во внимание предложения со стороны медийного сообщества.

Корреспондентку «Белсата» Ольгу Чайчиц и оператора Андрея Козела в очередной раз наказали штрафом за работу в интересах независимого телеканала без аккредитации. По информации телеканала, судья Кореличского районного суда Ирина Каско оштрафовала журналистов по ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь (нарушение законодательства о СМИ) на 40 базовых величин каждого (980 рублей).

В Глубоком за это же наказан штрафом в 35 базовых величин журналист-фрилансер Дмитрий Лупач.

Жестокое обращение

19 апреля 17-летнего активиста анархистского движения Федора Бабанова задержали сотрудники ГУБОПиК в качестве подозреваемого по делу о распространении порнографических материалов. При этом милиционеров интересовало скорее не видео, размещенное на его странице «ВКонтакте», а активность парня в анархистском движении, его связи и частная жизнь. Федор, который после трехсуточного ареста находится под подпиской о невыезде, рассказал ПЦ «Весна» о психологическом давлении, которое оказывали милиционеры во время его задержания и заключения.

Артур Журов обратился в прокуратуру Советского района с жалобой на действия сотрудников Советского РУВД, которые после его задержания за участие в несанкционированном шествии на День Воли произвольно удерживали в РУВД, не давали возможности принять лекарство и попить воды, грубо нарушали процессуальные права задержанного.

На 63-й сессии Комитета ООН против пыток в Женеве (Швейцария) официальная делегация из Беларуси представила свой периодический доклад в рамках пятого цикла. Альтернативный доклад, подготовленный при поддержке Freedom House и FIDH, представили и белорусские правозащитники — юрист ПЦ «Весна» Павел Сапелко, председатель «Правовой инициативы» Виктория Федорова, член Белорусского Хельсинкского комитета Павел Левинов и председатель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

Социальные и экономические права. Принудительный труд

31 марта постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 240 было утверждено примерное положение «О постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения». Данное Постановление, принятое во исполнение норм Декрета президента № 3 от 04.04.2015 г., установило порядок создания и деятельности постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения при районных (городских) исполнительных комитетах (районных администрациях).

Кроме всего прочего, к компетенции создаваемых комиссий, в соответствии с п. 5 Положения, будет относиться принятие решений о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории. Этот пункт Положения вызывает особую обеспокоенность белорусского правозащитного сообщества, которое рассматривает существующую в стране систему лечебно-трудовых профилакториев и практику направления в них лиц, страдающих алкоголизмом, одной из форм принудительного труда и недопустимым лишением свободы, не связанным с совершением каких-либо уголовного наказуемых деяний.

По официальным статистическом данным МВД, ежегодно в ЛТП направляется около семи тысяч граждан (в 2017 году — 7 462 человека). Применение на практике внесудебного порядка направления граждан в ЛТП в соответствии с принятым Совмином положением приведет к еще большему росту количества лиц, изолированных в ЛТП.