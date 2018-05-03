Гродненские «Матери 328» присоединились к бессрочной голодовке 2 3.05.2018, 13:30

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Про свой отчаянный шаг белоруски оповестили Гродненский облисполком.

Утром 3 мая активистки движения «Матери 328» передали в Гродненский облисполком обращение о присоединении к голодающим в Калинковичах и Пуховичах матерям, пишет сайт hrodna.life.

Документ в администрацию области передавала 27-летняя девушка Анна, мужа которой осудили на 9,5 лет. Сейчас Анна одна растит ребенка.

«Я несу обращение от матерей, чьи дети осуждены по статье 328. Они объявили голодовку и хотят, чтобы справедливость восторжествовала в судах и следственных комитетах нашей страны, — рассказывает Анна. — Я полностью поддерживаю этих женщин, которых не хотят слышать. Я оказалась в таком же положении — моего мужа задержали в августе 2016 года по статье 328. За хранение дикой конопли его приписали к наркобаронам и дали 9,5 тюрьмы, а я осталась одна с маленьким ребенком. Сроки просто «клепаются» людям. И семей, которых затронула эта статья, на самом деле очень много».

Текст обращения:

«В связи со сложившейся напряжeнной ситуацией в отношении наших осужденных детей, мы, матери, осужденных по ст. 328, выражаем свой протест против беззакония, происходящего в следственном комитете и судах Гродно. Мы не согласны с жестокими приговорами, которые вынесены нашим родным. Т.к. на все нарушения указные адвокатами в судах, просто закрываются глаза. Мы идем на самый отчаянный шаг. Мы присоединяемся к голодающим мамам в Калинковичах и Пуховичах против беззакония в судебной системе. Ставим вас в известность, что в Гродно также будет объявлена бессрочная голодовка родственниками, чьи родные вынуждены таким образом добиваться справедливых судебных процессов. Наше требование — это встреча Лукашенко».

Акция в Гродно начнется 5 мая. В Гродно приедет кто-то из женщин, которые объявили голодовку в Калинковичах.

Напомним, 27 апреля в Калинковичах и под Минском десять родных осужденных по статье 328 УК РБ объявили голодовку. Основных требований у них было три — встретиться с правителем, создать комиссию, начать пересмотр дел по статье 328, смягчить законодательные требования по статье 328.

Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и позвали 2 мая в администрацию Лукашенко. Несмотря на встречу в администрации, голодовка продолжается.

Ответственность за наркотики была ужесточена в Беларуси в конце 2014 года. Следственный комитет оперирует такими данными по количеству зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками: в 2014 году их было 7193, в 2015-м — 7051, в 2016-м — 6041, в 2017-м — 5068.