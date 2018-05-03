Джефф Платт: Надеюсь, у нас с Ковыршиным и Гаврусом получится забивная тройка 3.05.2018, 13:05

Джефф Платт

Форвард – о возвращении в сборную Беларуси после двухлетнего перерыва.

Форвард Джефф Платт накануне старта ЧМ-2018 рассказал hockey.by, что рад вернуться в сборную Беларуси после двухлетнего перерыва. За национальную команду канадец выступал на двух чемпионатах мира (2014, 2016), набрав 10 очков в 15 поединках. Мировой форум 2015 года пропустил из-за свадьбы, на ЧМ-2017 не поехал из-за травмы.

- Джефф, какова ваша роль в команде?

- Брать отскоки, играть на острие, создавать помехи для обзора чужому голкиперу, забивать. С партнерами по линии — Евгением Ковыршиным и Артуром Гаврусом — у нас, надеюсь, получится забивная тройка.

- Следили за матчами сборной в рамках Евровызова?

- Посмотрел встречу с норвежцами в Жлобине, игра оставила двоякое впечатление. Она была ровной, только бросать по воротам и забивать нужно чаще. Следил за результатами сборной онлайн, в курсе, как себя чувствует команда.

- У вас за плечами долгий сезон. Устали?

- Перед вылетом в Минск провел целую неделю дома в Финляндии. Неделю без клюшки и коньков! Самое время поиграть в хоккей.

- Какие мысли по поводу проведенного сезона в ЦСКА? Больно проигрывать в финале Кубка Гагарина?

- Такова участь всех финалистов. Быть так близко к титулу, верить, что вот-вот, еще немного и кубок наш...Это больнее проигрыша в плей-офф конференции или непопадания в плей-офф в принципе. Тяжело.

- Чего не хватило в финале?

- Атак, голов.

- Есть мотивация дальше играть за сборную Беларуси?

- Абсолютно. Всегда нужно помогать команде!

- Чего ждете от ЧМ в Дании? Какой результат считаете успешным для команды?

- Турнир более представительный, нежели на Олимпиаде. Учитывая, что в Данию прилетит россыпь хоккеистов из НХЛ, нам будет тяжело. Основная задача — обыграть команды нашего уровня: Австрию, Францию, Словакию. И дать бой остальным.

- Кто-нибудь собирается поддерживать вас в Дании?

- Только супруга. Она мой главный фанат.

82-й чемпионат мира стартует в пятницу, 4 мая, в двух датских городах — Копенгагене и Хернинге. На групповом этапе наша сборная будет выступать в столичной группе "А", где ее соперниками последовательно станут команды Швеции, Франции, России, Швейцарии, Чехии, Австрии и Словакии. Стартовый поединок против "Тре крунур" начнется в 21.15 по белорусскому времени.