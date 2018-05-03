Стивен Мнучин прибыл в Китай для обсуждения торговли и пошлин 3.05.2018, 13:52

Стивен Мнучин

Фото: EPA/UPG

Переговоры охватят широкий круг торговых практик Китая, вызывающих недовольство у США.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг прибыл в Пекин для важных переговоров по вопросам торговли, сообщает «Голос Америки».

Комментируя этот визит, китайские государственные СМИ пишут, что Пекин готов противостоять агрессивному поведению США в случае необходимости, но призывают урегулировать разногласия в ходе переговоров.

Достижение прорывного соглашения, которое фундаментальным образом изменило бы экономическую политику Китая, представляется крайне маловероятным в ходе двухдневного визита, хотя пакет краткосрочных мер китайской стороны может отложить введение пошлин на экспорт китайских товаров общей стоимостью около 50 миллиардов долларов.

Ожидается, что переговоры делегаций во главе с Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ охватят широкий спектр торговых практик Китая, которые вызывают недовольство США – от обвинений в принуждении к передаче технологий до государственных субсидий на технологическое развитие.

«Очень рад быть здесь, спасибо» – таков был единственный комментарий Мнучина для журналистов, спросивших его по прибытию в гостиницу, надеется ли он на достижение прогресса в ходе переговоров.

Посольство США в Пекине сообщило, что американская делегация планирует покинуть Китай в пятницу вечером. В течение двух дней они проведут переговоры с представителями китайской стороны, а также встретятся с послом США Терри Брэнстадом, отметило посольство.

Официальная газета China Daily в своей редакционной статье отметила, что Пекин хочет, чтобы результатом переговоров стали «реалистичные решения, способные положить конец продолжающимся распрям».

Издание отмечает, что переговоры могут пройти хорошо, если американская делегация действительно готова не только говорить, но и прислушиваться к собеседникам.

«Китай готов противостоять агрессивному поведению США в случае необходимости, – пишет англоязычная газета China Daily. – Будучи поборником глобализации, свободной торговли и многосторонних отношений, он получит мощную поддержку международного сообщества».

«США хотят расширить доступ на китайский рынок, но они не должны использовать торговые меры в качестве стенобитного орудия, чтобы заставить Китай открыть свои двери. Он уже открывает их шире», – говорится в редакционной статье.

В ответ на это Китай ожидает, что Вашингтон откроет свои рынки для китайских инвестиций и конкуренции, отмечает издание.

Популярный китайский таблоид Global Times, издание газеты Компартии КНР «Жэньминь жибао», выразил надежду на то, что переговоры станут началом урегулирования разногласий.

«Вашингтон и Пекин должны четко осознать, что ни одна сторона не сможет запугать другую. Переговоры являются лучшим способом урегулировать проблему», – пишет Global Times.

Базирующиеся в США эксперты в области торговли предполагают, что Пекин предложит делегации Трампа пакет изменений политики, который может включать некоторые из ранее объявленных шагов, таких как постепенное снижение требований к совместным предприятиям для некоторых секторов, снижение пошлин на автомобили и увеличение закупок американских товаров.