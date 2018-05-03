Жители Минска слышат взрывы в центре города

Жители Минска слышат взрывы в центре города23
- 3.05.2018, 14:00
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У минчан в квартирах трясутся стекла.
Пользователь traders сообщает на форуме onliner.by: «Только что в районе «Журавинки» прогремело четыре или пять сильных взрывов. Похоже, что со стороны набережной реки Свислочь, у проката лодок. Не знаю, что там, но взрывы были очень слышны и чувствовалась сильная ударная волна в офисах». Сообщения такого рода множатся, минчане подозревают, что это репетиция к 9 Мая.
В столичном МЧС говорят, что информации о каких-либо происшествиях не поступало.
В Минобороны заявляют, что никаких репетиционных мероприятий на сегодня запланировано не было.
В ГУВД города Минска уточняют информацию.
— В настоящий момент в парке Горького проходит репетиция праздничного концерта в честь Дня Победы. Шум дают звуковые пушки, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Волноваться не стоит.