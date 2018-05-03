Удивительная оптическая иллюзия: стрелка, всегда указывающая вправо 2 3.05.2018, 13:59

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Как такое возможно?

Математик Когичи Сугихара из Университета Мэйдзи создает невероятные оптические иллюзии — причем не изображения, а настоящие 3D-объекты, которые, как кажется, игнорируют законы физики. Недавно в Сети появилась его очередная удивительная иллюзия — стрелка, которая продолжает указывать вправо даже при повороте на 180 градусов, пишет «Популярная механика».

Как такое возможно? Иллюзия, как можно увидеть в ролике (видео были опубликованы Instagram-пользователем под именем physicsfun), работает и в случае, когда стрелку помещают перед зеркалом: ее отражение указывает влево, а реальная стрелка — по‑прежнему вправо. Впрочем, как демонстрируется далее, здесь нет никакой магии.

Сугихара использует свои математические умения, чтобы создавать 3D-объекты уникальной формы, которые — в зависимости от перспективы наблюдателя — выглядят иначе. Так, в другом видео математик показывает объект сверху — и можно заметить, что «стрелка» идеально симметрична, однако имеет очень сложную форму. Эти, ранее незаметные контуры и влияют на наше восприятие, когда мы видим объект с определенного угла — однако, даже поняв, как работает иллюзия, мы продолжаем видеть стрелку, указывающую вправо.