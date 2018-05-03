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Экономика Польши растет быстрее, чем ожидалось

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  • 3.05.2018, 14:12
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Европейская комиссия повысила экономический прогноз для Польши на этот год.

Европейская комиссия повысила экономический прогноз для Польши на этот год. Согласно опубликованным данным, рост польской экономики составит 4,3% ВВП. В феврале этот показатель был ниже на 0,1%, сообщает «Радио Польша».

При экономическом росте в 4,3% ВВП Польша займет пятое место в ЕС по скорости экономического развития после Мальты, Ирландии, Словении и Румынии. В отчете ЕК говорится, что в Польше сохраняются положительные экономические условия.

«Инвестиции и потребление станут основными факторами экономического роста, поддерживаемыми быстрым ростом заработной платы, высоким уровнем доверия потребителей и структурными средствами ЕС», - говорится в отчете ЕК.

В Брюсселе также отметили, что, несмотря на экономический рост, дефицит государственного бюджета Польши в этом году возрастет до 2,2% ВВП.


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