Вячеслава Косинерова осудили на 10 суток ареста 3.05.2018, 14:19

Вячеслав Косинеров

Фото: TUT.BY / Дарья Бурякина

Активист участвовал в разрешенной акции независимых профсоюзов 1 мая.

Суд Центрального района 3 мая рассмотрел административное дело Вячеслава Косинерова по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство) за фаер на разрешенном митинге независимых профсоюзов в Киевском сквере. Судья - Виктория Шабуня. Правозащитником стало известно, что суд постановил 10 суток, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Напомним, что первый раз Вячеслава Косинерова задержали на митинге в Киевском сквере с другими двумя активистами анархистского движения, которые закрывали лица масками. Они развернули транспарант «Свобода, равенство, равноправие, самоуправление», за что были предупреждены начальником минского ОМОНа Дмитрием Балабой, а затем и организаторами митинга.

Во время ухода с митинга их задержали сотрудники милиции в штатском и доставили в РУВД Центрального района Минска. Позже стало известно, что Вячеслава Кoсинерова вместе с еще одним участником пикета отпустили из РУВД.

В среду, 2 мая, когда Вячеслав Косинеров пришел на суд, чтобы поддержать задержанного на Первомае Алексея Зуева, его задержали 2 сотрудника ОМОНа и человек в штатском возле здания Центрального суда.

После чего его отвезли в Центральное РУВД, где объяснили, что он якобы организовал одиночный пикет. Во второй половине дня 2 мая состоялось рассмотрение его административное дело в суде Центрального района, но протокол отправили на доработку. Ночь Косинеров провел в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Алексея Зуева судья суда Центрального района Виктория Шабуня осудила 2 мая на 10 базовых величин (245 рублей) по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Третьего задержанного активиста анархистского движения отпустили из РУВД, потому что он несовершеннолетний. Но на него составлен протокол по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, который будет рассматриваться административной комиссией.