Долговая тетрадь и армянский сценарий для Беларуси 13 Сергей Сацук

3.05.2018, 14:29

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Фото: Сергей Гриц / AP

Может Лукашенко действительно не зря беспокоится?

Лукашенко очень обеспокоен тем, что происходит в Армении. И это беспокойство слишком очевидно передается его окружению. Даже государственное телевидение стало посылать вполне отчетливые сигналы, наводящие на мрачные мысли.

Когда в Армении начались массовые волнения, я даже не подумал провести какие-то параллели с Беларусью, хотя некоторые моменты указывали на явное сходство с тем, что происходило когда-то в Беларуси и что, возможно, еще произойдет.

Но у нас в стране в последние годы было так тихо на политическом поле, что даже мысли крамольной не возникло. Да и кризис экономический вроде как миновал. Появилась надежда, что все у нас будет хорошо. И вдруг...

Сначала Лукашенко в своем ежегодном послании к народу трижды обратился к событиям в Армении. Три раза за одно выступление - это много. Это говорит о явном беспокойстве Лукашенко. Больше всего меня удивило то, что Лукашенко сам же провел параллель с памятным референдумом в Беларуси, про который из-за давности лет многие и вспоминать перестали. А тут вдруг сам Лукашенко напомнил, и не просто напомнил, а начал заверять всех, что новых референдумов у нас не предвидится. А разве кто-то думал иначе? Где-то проходила информация о новом готовящемся референдуме? Или Лукашенко знает что- то такое, что нам неизвестно?

Следом за Лукашенко ОНТ начало подавать народу странные сигналы с подтекстом. Государственное телевидение очень большое внимание уделило событиям в Армении, не только привязав их к выступлению президента, но и объяснив причины массовых выступлений. Основной причиной был назван низкий уровень жизни в Армении. В качестве примера государственное телевидение показало сельский магазин, где продавец явил журналистам настоящее откровение для белорусов - тетрадь, куда продавец записывал, кто из селян и на какую сумму взял продуктов в долг.

"Если бы хорошо жили, такого бы не было", - сказал продавец, показывая тетрадь.

Тетрадь с долгами армянских селян стала своеобразным символом упадка в аграрном секторе.

Мне лично очень сложно поверить, что журналисты ОНТ, а также редакторы не знают, что такие тетради уже много лет являются символом белорусской деревни. Этот способ покупки продуктов питания в долг под запись в тетрадь, получил даже вполне определенное название среди селян - "взять на вексель". Жители деревни покупают в магазине продукты питания (в том числе и спиртное) под запись в тетрадь, потом получают скудную зарплату и относят ее в магазин - гасят вексель. Потом все снова в том же порядке. И так уже много, много лет.

Подобные тетради есть практически в каждом деревенском магазине. Не только в отдаленных деревнях, но даже там, где президент бывает, рядом со столицей.

Два года назад Лукашенко посещал Минскую овощную фабрику - одно из самых успешных белорусских сельхозпредприяний. Президент был как раз возле деревни Заболотье. Это большая деревня, и большинство жителей работают в том самом успешном сельхозпредприятии. И даже здесь есть эта пресловутая тетрадь. Сам видел, как селяне покупают продукты питания "на вексель". Вдумайтесь, жители успешной белорусской деревни покупают продукты питания в долг, под запись в тетрадь! И при этом ОНТ называет такую же тетрадь символом упадка села и поводом для массовых выступлений.

Да что там село. Пусть правительство запросит у банков информацию о том, сколько продуктов питания белорусы покупают по различным картам рассрочки и по кредитным картам. Не товары длительного пользования, а именно продукты питания. Уверен, что данные будут очень интересными. Людям банально не хватает на еду. А ведь по сути эти карты такие же тетрадки, только более цивилизованные.

Вчера меня еще один очень уважаемый человек удивил. Не оппозиционер, а вполне себе заслуженный государственный человек - экономист, из самых светил. Он открыто заявил, что масса терпения у белорусского народа уже близка к критической и нужно срочно что-то менять в белорусской экономической модели.

"Иначе будет как в Армении", - высказал он свои опасения.

После этого я уже всерьез задумался: "Может Лукашенко действительно не зря беспокоится?"

Сергей Сацук, "Ежедневник"