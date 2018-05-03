Россияне побили рекорд по количеству просьб об убежище в США 5 3.05.2018, 14:38

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Количество заявлений превысило 24-летний максимум.

Количество заявлений от граждан Российской Федерации, которые обращаются за предоставлением убежища в США, в 2017 году достигло 24-летнего максимума. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился сразу на 39%.

Об этом в ответ на запрос Radio Liberty сообщает Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).

В частности отмечается, что рост просьб об убежище со стороны россиян начался в 2012 году и с тех пор продолжается.

Так, за финансовый 2017 год (до 30 сентября) власти США получили 2664 ходатайства. Этот показатель более чем в два раза превышает уровень 2012 года. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году - тогда американские власти получили 2127 ходатайств.

Эксперты предполагают, что причина в растущем подавлении инакомыслия РФ, в том числе в серьезном давлении на политическую оппозицию и не поддерживающих политику Кремля бизнесменов.

Предоставленная USCIS статистика не уточняет причины, указанные просителями, однако условием для предоставления убежища являются "преследование или обоснованный страх преследований по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или из-за политической позиции".

Адвокат из Нью-Йорка Борис Палант отметил, что большинство его дел о предоставлении убежища гражданам России связаны с "преследованием в форме сфабрикованного уголовного дела".

Издание отмечает, что большая часть мигрантов из России не входит в эту статистику, так как предпочитает не обращаться за убежищем, а искать другие механизмы. При этом, согласно отчету Академии народного хозяйства и государственного управления при президенте Российской Федерации, страну ежегодно покидает около 100 тысяч человек, из которых 40% имеют высшее образование.