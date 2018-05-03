Названы пять новых сериалов мая
- 3.05.2018, 14:47
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В этом месяце на экраны выходит долгожданная новая экранизация известного произведения Рэя Брэдбери.
Май с его многочисленными выходными и началом сезона отпусков – отличная возможность посвятить часть времени новым увлекательным сюжетам и героям сериалов.
Именно в этом месяце на экраны наконец выходит долгожданная новая экранизация известного произведения Рэя Брэдбери. Кроме того, поклонников порадуют сериалы, главные роли в которых исполнили Бенедикт Камбербэтч и Лора Дерн.
НВ STYLE предлагает пять новых сериалов, которые выйдут на экраны в мае.
Кобра Кай
(Cobra Kai)
Премьера: 2 мая
Сериал - продолжение популярной кинофраншизы 1980-х годов Каратэ-пацан (Karate Kid). По сюжету разорившийся неудачник Джонни Лоуренс хочет заново открыть школу карате. Попытка наладить дела сводит его с Дэниелом ЛаРуссо, и они вместе пытаются избавиться от проблем с помощью карате.
Дождь
(The Rain)
Премьера: 4 мая
Постапокалиптический триллер, снятый для Netflix Данией и США. Шесть лет назад смертоносный вирус уничтожил почти все человечество. Брат и сестра живут в специальном бункере, выйдя из которого на поиски пропавшего отца, они встречают выживших.
Патрик Мелроуз
(Patrick Melrose)
Премьера: 12 мая
Мини-сериал из пяти эпизодов с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В этот раз любимчику публики досталась роль аристократа Патрика Мелроуза - плейбоя-выпивохи, который пытается преодолеть травмы детства. Компанию Камбербэтчу составят не менее звездные Хьюго Уивинг, Блайт Даннер, Эллисон Уильямс.
451 градус по Фаренгейту
(Fahrenheit 451)
Премьера: 19 мая
Многосерийная экранизация наиболее известного произведения писателя Рэя Бредбери. Сериал, как и книга, рассказывает о тоталитарном обществе, в котором любой доступ к книгам и чтению преследуется. Главный герой, пожарный Гай Монтэг меняет свои убеждения и начинает противостоять воплощению идеологии, брандмейстеру Битти.
Пикник у Висячей скалы
(Picnic at Hanging Rock)
Премьера: 25 мая
Шестисерийная экранизация романа австралийской писательницы Джоан Линдсей. События происходят в 1900 году. Группа школьниц вместе с учительницей в День святого Валентина отправляются на пикник в район Висячей скалы и исчезают. В главной роли – актриса Игры престолов Натали Дормер.