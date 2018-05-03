Названы пять новых сериалов мая 3.05.2018, 14:47

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В этом месяце на экраны выходит долгожданная новая экранизация известного произведения Рэя Брэдбери.

Май с его многочисленными выходными и началом сезона отпусков – отличная возможность посвятить часть времени новым увлекательным сюжетам и героям сериалов.

Именно в этом месяце на экраны наконец выходит долгожданная новая экранизация известного произведения Рэя Брэдбери. Кроме того, поклонников порадуют сериалы, главные роли в которых исполнили Бенедикт Камбербэтч и Лора Дерн.

НВ STYLE предлагает пять новых сериалов, которые выйдут на экраны в мае.

Кобра Кай

(Cobra Kai)

Премьера: 2 мая

Сериал - продолжение популярной кинофраншизы 1980-х годов Каратэ-пацан (Karate Kid). По сюжету разорившийся неудачник Джонни Лоуренс хочет заново открыть школу карате. Попытка наладить дела сводит его с Дэниелом ЛаРуссо, и они вместе пытаются избавиться от проблем с помощью карате.

Дождь

(The Rain)

Премьера: 4 мая

Постапокалиптический триллер, снятый для Netflix Данией и США. Шесть лет назад смертоносный вирус уничтожил почти все человечество. Брат и сестра живут в специальном бункере, выйдя из которого на поиски пропавшего отца, они встречают выживших.

Патрик Мелроуз

(Patrick Melrose)

Премьера: 12 мая

Мини-сериал из пяти эпизодов с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В этот раз любимчику публики досталась роль аристократа Патрика Мелроуза - плейбоя-выпивохи, который пытается преодолеть травмы детства. Компанию Камбербэтчу составят не менее звездные Хьюго Уивинг, Блайт Даннер, Эллисон Уильямс.

451 градус по Фаренгейту

(Fahrenheit 451)

Премьера: 19 мая

Многосерийная экранизация наиболее известного произведения писателя Рэя Бредбери. Сериал, как и книга, рассказывает о тоталитарном обществе, в котором любой доступ к книгам и чтению преследуется. Главный герой, пожарный Гай Монтэг меняет свои убеждения и начинает противостоять воплощению идеологии, брандмейстеру Битти.

Пикник у Висячей скалы

(Picnic at Hanging Rock)

Премьера: 25 мая

Шестисерийная экранизация романа австралийской писательницы Джоан Линдсей. События происходят в 1900 году. Группа школьниц вместе с учительницей в День святого Валентина отправляются на пикник в район Висячей скалы и исчезают. В главной роли – актриса Игры престолов Натали Дормер.