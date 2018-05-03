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За что еще «тунеядцы» заплатят по полной

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  • 3.05.2018, 14:53
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Главные положения декрета о «тунеядстве» — за две минуты.

В Беларуси, по подсчетам Минтруда, около 250 тысяч социальных иждивенцев. Это те люди, которые нигде не работают, но, по мнению чиновников, трудиться все-таки должны. Все они могут попасть под действие обновленного декрета о «тунеядстве» и должны будут оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Пока точно известно, что тунеядцам выставят полный счет за коммунальные услуги: газ, отопление и горячую воду. Что еще нужно знать о декрете — в видео tut.by.


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