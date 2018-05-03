«Шампанское оставим на 8 мая, а пока – аперитив» 1 3.05.2018, 14:55

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Репортаж из протестной Армении.

После того, как 1 мая парламент Армении не избрал единственного кандидата Никола Пашиняна на пост премьер-министра, на следующией день в стране снова возобновились забастовки. На фоне массовых акций гражданского неповиновения правящая фракция заявила, что на выборах 8 мая поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть парламента. Лидер «бархатной революции», сменивший снова галстук и костюм на камуфляжную футболку и бейсболку, вечером пришел на площадь Республики, где многотысячная толпа уже начала праздновать. О шашлыке в экскаваторе, кочари под стенами министерства и необходимости сохранять бдительность — репортаж специального корреспондента RFI.

«Шампанское оставим на 8 мая»

«Люди поверят в победу, когда она будет окончательно достигнута. Я разделяю чувство радости народа, но шампанское оставим на 8 мая. Сегодня пока выпьем аперитив», — говорит 31-летний Никол на многолюдной и шумной площади Республики, в центре Еревана.

В 2009 году он закончил романо-германский факультет Национального университета, а затем уехал в Калугу. Занимался грузоперевозками. «По профессии работу в Армении не нашел. По собеседованию здесь не устроишься, зато по взятке — пожалуйста», — возмущается юноша, объясняя, почему присоединился к протестам. Никол уезжать больше не хочет. Разве что в гости, говорит он. «Бархатная революция» — для него очередной повод остаться.

Молодеж стала движущей силой этих протестов, начавшихся месяц назад. Сегодня с самого утра студенты всех ВУЗов снова объявили массовый страйк после того, как накануне парламент Армении не проголосовал за единственного кандидата Никола Пашиняна. 1 мая состоялось специальное заседание парламента, за которым площадь почти восемь часов наблюдала стоя. 45 депутатов проголосовали за, 56 высказались против лидера «бархатной революции».

Правящая партия не поддержала его кандидатуру, а сам Никол Пашинян после заседания пришел на площадь и призвал возобновить акции гражданского неповиновения. Провал избрания премьер-министра оставил на площади чувство горечи. «Они так просто не отступят, но мы готовы идти до конца», — говорила накануне на площади мать двоих детей Сатеник. В среду народ снова показал свою стойкость. Забастовка в атмосфере праздника на удивление мобилизовала еще больше людей, чем 1 мая.

Шашлык в экскаваторе

В Ереване заблокировали метро, аэропорт, основные дороги, прервалось железнодорожное сообщение. Народ массово выходил на площадь с флагами, шарами и плакатами. Байкеры и велосипедисты устраивали «революционные ралли». Десятки человек взбирались на старые «Волги» и «Жигули» советских времен, которые даже под таким «давлением масс» выдерживали испытание и совершали медленно круги по площади Республики. Водители махали прохожим из открытых окон, откуда доносились песни, специально написанные под «бархатную революцию».

Кто-то загнал прямо на площадь экскаватор, в ковш которого взобралась группа молодых ребят с армянским триколором на плечах. Навстречу ему привезли другую землеройную машину, в ковше которого прямо на улице начали жарить шашлыки.

Молодые мамы вышли на акцию с детьми в колясках, музыканты оркестров со своими инструментами маршировали, исполняя классиков. Даже маленькие дети выстроили игрушки на пешеходном переходе, заблокировав таким образом движение. Бородатые мужчины играли в нарды, сидя на покрытом коврами асфальте.

Иностранные туристы, застрявшие в Ереване, знакомились с новой достопримечательностью страны: «бархатное революцией». Китайцы и голландцы даже присоединялись к блокированию движения, выстраиваясь в ряд на пешеходном переходе одной из центральных улиц .

«Это поколение победивших»

2 мая на фоне массовой мобилизации министр культуры Армен Амирян подал в отставку, когда под стенами его ведомства молодые армяне танцевали народный кочари. Позже стало известно, что фракция Республиканской партии, имеющая большинство в парламенте, собралась на экстренное совещание, после которого выступила с заявлением о принятом решении относительно голосования 8 мая.

На выборах премьер-министра РПА поддержит кандидата, который будет выдвинут третью парламентариев. Об этом по итогам заседания заявил глава фракции Ваграм Багдасарян. Своего кандидата на должность премьер-министра Республиканская партия не выдвигает. Таким образом, Никол Пашинян остается единственным кандидатом на пост главы правительства. Оппозиционный «Блок Царукяна» выразил ему однозначную поддержку. Это значит, что если депутаты проголосуют также же, как и вчера, а РПА поступит, согласно заявленной позиции, то 8 мая Никол Пашинян станет премьер-министром Армении.

До дня голосования остается чуть меньше недели, но узнав эту новость в среду вечером, люди уже начали друг друга поздравлять, петь и танцевать на площади Республики и на окрестных улицах. «Это победа», — кричали воодушевленные молодые ребята. «Это поколение победивших», — говорил один из ораторов со сцены.

К 8 часам вечера в центр столицы пришел сам Никол Пашинян, который призвал людей отдохнуть и прекратить акции. «Завтра поведите детей в школу. А вы, дети, идите в школу, выучив все уроки. А если кто-то что-то пропустил, наверстайте», — сказал лидер протестов.

«Сейчас мы готовимся к выборам премьер-министра. И в этот день, 8 мая, нас соберется здесь не 250 тысяч, а 500 тысяч», — заявил Никол Пашинян.

Он сообщил, что 3 мая будет работать в парламенте: готовится к выдвижению своей кандидатуры и удостовериться в намерениях РПА. При этом он предупредил, что нельзя терять бдительность. Кандидат в премьеры призвал следить за его страницей фейсбук, если исходя из политической ситуации придется снова возобновить акции.