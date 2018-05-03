Что сейчас происходит в лагере голодающих «Матерей 328» под Пуховичами 10 3.05.2018, 15:37

1,330

Фото: «Радыё Свабода»

Активисток движения «Матери 328» осмотрели врачи.

К семи активисткам движения «Матери 328», которые через голодовку добиваются либерализации антинаркотического законодательства и пересмотра уголовных дел своих детей, утром 3 мая приехали медики из Пуховичского районного госпиталя, передает «Радыё Свабода».

Активистка Елена Кузьмина, на участке которой расположился лагерь голодающих, рассказала, что врачи приехали на машине скорой помощи. Среди них был заместитель главного врача Пуховичского районного госпиталя, терапевт и психиатр.

«В начале голодовки никто не приезжал, а как вчера мы сообщили в больницу, то приехали», - заметила Кузьмина.

По словам Елены Кузьминой, первой начали осматривать Наталью Старовойт из Гродно. Измерили давление, с ней поговорила психиатор, предложили подписать бумагу, согласна ли на госпитализацию в случае ухудшения здоровья.

Наталья Старовойт довольна вниманием врачей, но сообщила и то, что ее беспокоит.

«Психиатр подробно расспрашивала о ситуации в моей семье (а у меня еще двое маленьких детей), спрашивала, понимаю ли, что своей голодовкой ставлю их под угрозу? Я ответила, что голодовка - это вынужденная мера, а детей сейчас смотрят муж и старшая дочь. В общем впечатление, что к нашего психическому здоровью внимание больше, чем ко всему прочему».

Наталья говорит, что давление измерили, а пульс - нет, сердце тоже не послушали.

«Зато всех спрашивают, были ли психические отклонения», - сказала Наталья Старовойт.

Она рассказала, что отказалась подписывать бумагу о согласии на госпитализацию в случае резкого ухудшения здоровья: «Решила, если что, сама буду вызывать «скорую».

Лариса Жигарь, лидер движения «Матери 328», которая также принимает участие в голодовке, говорит, что у нее кружится голова, есть слабость.

«Мы и сами здесь способны следить за давлением, имеем соответствующие устройства, у нас есть медицинский шатер. Но приехавшие врачи из Марьиной Горки, тоже неплохо, ведь это специалисты. Подписывать ли бумагу о возможной госпитализации, каждый решает сам, никого не заставляют».

Лариса Жигарь сообщила, что до сих пор никто из руководства райисполкома к голодающим не приезжал и с ними через телефон не связывался, хотя они о своей голодовке проинформировали местные власти.