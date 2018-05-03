Ford придумал автомобиль со встроенным мотоциклом 3 3.05.2018, 15:04

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Оба транспортных средства имеют общую приборную панель.

Американская автомобилестроительная компания Ford подала патентную заявку на автомобиль со встроенным автономным электрическим мотоциклом. При этом оба транспортных средства имеют общую приборную панель, сообщает nplus1.ru.

Личный автомобиль продолжает оставаться самым популярным видом транспорта в мире, и с этим связано несколько проблем. В первую очередь, это загруженность дорог в крупных городах — из-за пробок водители часами не могут добраться до пункта назначения. Кроме того, в центре очень часто наблюдается нехватка парковочных мест, и автомобилисты порой вынуждены долго кружить по району, прежде чем поставить машину.

Компания Ford предлагает обойти эти сложности с помощью мультимодульного автомобиля. Заявка на патент была подана еще в октябре 2017 года, и теперь она доступна на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. Как говорится в документе, новый транспорт объединит пассажирский автомобиль и мотоцикл, снабженный электромотором. При этом хотя бы часть приборной панели будет общей для двух транспортных средств.

Мотоцикл будет встроен между водительским и пассажирским сидением по направлению движения. С помощью специального управляющего устройства, подсоединенного к компьютеру, владелец может достать его и использовать как самостоятельное транспортное средство. При этом не известно, будет ли когда-нибудь мультимодульный автомобиль создан в действительности — пока что компания ничего не сообщала о планах.