«Добыча» биткоина в мире вышла на новый исторический максимум 3.05.2018, 15:35

Майнинг первой криптовалюты сохраняет свою привлекательность.

Совокупные майнинговые мощности в сети биткоина продолжают уверенный рост и находятся в настоящий момент на рекордно высоком уровне. Как отмечает CoinTelegraph, это свидетельствует о том, что майнинг первой криптовалюты, несмотря на то, что она по-прежнему пытается взять барьер в $10 000, сохраняет свою привлекательность, сообщает forklog.com.

Пиковый показатель хешрейта, согласно данным BitInfoCharts, пришелся на 20 апреля (32.1278 Эксахеш/сек), 1 мая этот показатель составлял 31.590 Эксахеш/ сек.

Растущие майнинговые мощности говорят о том, что к добыче биткоина присоединяются новые майнеры. Это, в свою очередь, ведет в более жесткой конкуренции и повышает общий уровень безопасности сети.

Одновременно с этим данные BitInfoCharts также свидетельствуют, что хешрейт Bitcoin Cash, криптовалюты, которая появилась в результате хардфорка 1 августа прошлого года, уже долгое время находится на практически одном и том же уровне.

По данным blockchain.info, пятью крупнейшими пулами по майнингу биткоина на сегодняшний день являются BTC.com (27,4% совокупного хешрейта сети), Antpool (13,1%), ViaBTC (10,75%) и SlushPool (10,4%).