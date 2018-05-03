Минчанин взял в долг $75, a отдавал $1800 6 3.05.2018, 15:55

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Чем закончился визит в фирму за «быстрыми деньгами».

«В силу своей финансовой неграмотности и тяжелого финансового положения», — так Роман объясняет, почему весной 2013 года отправился в офис «Прима Ломбарди». На тот момент организация занималась выдачей «коротких» денег в долг. Потом она куда-то переехала, Роман тоже. Теперь по решению суда он должен вернуть больше 3 тысяч рублей и повысить финансовую грамотность, пишет onliner.by.

— Спустя 10 дней после займа мне пришлось уехать в Россию, — рассказывает Роман. Он вернулся в Беларусь только в начале 2018 года. — Съездил в их офис, где мне выдавали деньги, но на этом месте уже стоял ларек с косметикой. Работники ТЦ уточнили, что «Прима Ломбарди» давно уехала и никаких контактов нет. В интернете их сайт не работает, контактные номера отсутствуют.

После этого Роман решил, что вместе с офисом исчез и долг. Но 26 марта получил письмо из суда Ленинского района города Минска о возбуждении гражданского дела по иску ООО «Прима Ломбарди». Сумма иска составляет 3613,60 руб.

Тут Роман понял, что искать надо лучше. Съездил по одному юридическому адресу, потом позвонил еще по какому-то номеру. Нашел в интернете негативные отзывы: мол, компания открывала офис, выдавала деньги, а потом переезжала и никак о себе не напоминала должникам. Кроме как письмами из суда спустя несколько лет.

— В итоге я нашел адрес под вывеской совершенно другой компании. Приехал, просил урегулировать этот вопрос на месте, предлагал оплатить вменяемую сумму, но никак не 3613,60 руб., в ответ получил отказ. Там по договору мелким шрифтом вообще было интересно. Смысл такой: пока клиент не погасит основную сумму долга, проценты могут начисляться много лет, даже если вы им оплачиваете долг, но не указываете в платежке назначение платежа «погашение основного долга», проценты будут начисляться.

В тот же день Роман погасил основной долг. Затем стороны встретились в суде. Решение было ожидаемо — парень должен вернуть деньги компании. Договорились, что равными долями в течение года.

Роман это решение принял мужественно и не видит перспективы оспаривать.

— Думаю, что это далеко не единственный случай, ведь «Прима Ломбарди» работала не только в Минске. Рекомендую всем, кто имеет задолженность перед этой организацией, приезжать к ним в Минск и оплачивать хотя бы основной долг. Иначе будете должны им всю жизнь.

«Почему кто-то считает, что можно бесплатно брать деньги?»

Роман действительно не единственный должник, чей долг вырос в катастрофических масштабах. В «Прима Ломбарди» в случае Романа и других должников не видят в этом ничего неприличного — долги надо возвращать. При этом организация на самом деле уже около 3 лет не выдает займы, занимаясь исключительно возвращением старых долгов через суды.

— Почему у вас разные проценты по долгу? — вопрос задаем Ольге, утвердительно откликнувшейся на «Прима Ломбарди».

— Мы руководствуемся только текстом договора. Руководство идет навстречу заемщикам и предоставило 13 месяцев для погашения задолженности по основному долгу без начисления процентов. Ну а тем, кто не оплатил основной долг... Законодательством предусмотрено, что начисление процентов происходит до дня возврата основного долга. Поэтому начисление процентов продолжалось по ставке, обозначенной в договоре.

— Вы должников ищете?

— Обязанность по возврату денег лежит на заемщиках. А у нас право обращаться в суд, защищать свои права, а также работать с судебными исполнителями.

— То есть позвонить условному Роману и сказать: клиент, у вас тут сумма долга выросла в 5 раз, платите уже.

— Нет, только если сам заемщик обратится лично. В основном работа ведется с судебными исполнителями, когда уже есть судебные решения.

— Вам клиенты не говорили, что это похоже на специфический бизнес?

— ...Все судебные исполнили уведомлены о нашем местоположении, и заемщики могут узнать у них актуальный адрес. Кто хочет — даже и без исполнителей нас находит. Почему кто-то считает, что бесплатно можно брать деньги?

— Не каждый бизнес превращает 150 рублей в 3600.

— Предпринимательство предполагает получение прибыли. Только благотворительность может быть просто так. Вы хотите сказать, что 300% накрутки на товар — это нормально?

— У вас сильно больше.

— Что им мешало исполнить свои обязательства? У нас 5% должников всего.

— При этом вы уже три года работаете только по возврату долгов?

— У нас поменялось направление. Это не значит, что мы ничем больше не занимаемся. Но дебиторская и кредиторская задолженность у нас есть, как и в любой организации.