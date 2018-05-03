Финляндию признали страной с самым чистым воздухом в мире 3.05.2018, 16:41

Рядом с Финляндией по чистоте воздуха расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает Yle.

Содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире.

Рядом с Финляндией по чистоте воздуха расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

Хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

Всемирная организация здравоохранения проводила исследования в период с 2008 по 2016 годы в 100 странах мира.