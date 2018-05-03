«Буду ходить на акции - за себя и за других» 3.05.2018, 16:32

В Беларуси часто судят с нарушением норм законодательства, добиться правды сложно даже по бытовым делам.

В режиме разговора слепого с глухим происходит общение граждан с судебной системой в Беларуси, говорят «Немецкой волне» участники гражданской инициативы против беззакония в судах и прокуратуре. По оценке ее лидера, юриста Тамары Сергей, в стране около 30 процентов заключенных осуждены с нарушением норм законодательства.

В инициативу объединились считающие себя пострадавшими от беззакония родственники осужденных и сами фигуранты дел, годами добивающиеся ответов по существу на свои жалобы, но вместо этого получающие тонны отписок. Дела у всех разные - административные, гражданские, уголовные. А вопрос одинаковый - почему судьи и прокуроры действуют не по закону, а "по понятиям"?

Судебная власть дает "циничные ответы не по существу"

Когда с нарушением процессуальных норм судят оппонентов режима и журналистов, об этом хотя бы становится известно, на их защиту встают международные правозащитные организации, говорит Тамара Сергей. Но с такими же нарушениями, по ее наблюдению, часто расследуются административные, гражданские и уголовные дела в отношении людей, которые с политикой не связаны.

В этих случаях рассчитывать можно только на совесть, компетентность и желание работать представителей Фемиды, а также чиновников, которые могут заставить пересмотреть дело. Не всегда можно рассчитывать на добросовестных адвокатов, часто система их просто вытесняет, говорит Тамара Сергей.

И объясняет причину: выстроенная за последние 23 года система госуправления, в том числе и судебная, зациклена на одном человеке - правителе. Именно поэтому, пройдя все возможные инстанции, люди стремятся получить ответы на свои вопросы в администрации диктатора.

"Только благодаря тому, что в 2010 году нам удалось встретиться с главой администрации Лукашенко - тогда на этом посту был Владимир Макей - было пересмотрено 10 уголовных дел. Все фигуранты дел вышли на свободу, а 6 были реабилитированы. При нынешней главе администрации - Наталье Кочановой - добиться ничего невозможно, все инстанции дают циничные ответы не по существу", - говорит Тамара Сергей.

Отца посадили за попытку защитить сына

Активными участниками инициативы много лет являются супруги Коваленко из Бобруйска. Десятки раз они приезжали на пикеты в Минск. Как рассказала Валентина Коваленко, ее единственного сына Игоря в 2005 году осудили на 18 лет за убийство. На момент ареста ему было 19 лет. "В материалах дела и в приговоре очень много противоречий. Поэтому мы стали обращаться с жалобами в прокуратуру и в суд", - говорит Валентина.

И продолжает свой рассказ: "Когда мой муж Александр Коваленко попытался защищать сына, ему начали угрожать по телефону, - сядешь рядом с сыном. Против него сфальсифицировали уголовное дело и в 2007 году осудили на 9 лет колонии строгого режима за распространение наркотиков. Так сын и отец оказались в одной колонии. Я продолжила борьбу за своих близких. Но завели уголовное дело и на меня".

От судебного преследования, по словам Валентины, ее спасла гражданская инициатива, дело прекратили, удалось добиться освобождения мужа и его реабилитации. В колонии Александр Коваленко провел 3 года и 2 месяца, но, как говорит Валентина, "оставил там здоровье - после освобождения перенес два обширных инфаркта".

Что касается судьбы сына, то удалось добиться того, что заместитель генпрокурора вынес протест на приговор по его делу, но он был отклонен Верховным судом. Дело осталось не пересмотренным. В колонии Игорь уже более 13 лет, и по закону в 2015 году имел право на изменение режима, а затем и на УДО. Однако без объяснения причин эти решения откладывают. "Государство продолжает терзать мою семью", - говорит Валентина.

Формальные отписки на 30 жалоб

Еще одна участница инициативы минчанка Тамара Федорович добивается пересмотра дела сына Андрея, осужденного в 2010 году за незаконный оборот наркотиков. "Он длительное время употреблял наркотики, варил из маковой соломки опий, - рассказывает Тамара. - С 2004 года не принимал наркотики, но зависимость сохранялась, экспертиза это подтвердила. Осенью 2009 года милиция обнаружила у нас дома маковую соломку".

По словам мамы осужденного, в материалах дела нет ни одного доказательства, что сын сбывал маковую соломку или имел такой умысел. Несмотря на это, Андрея осудили на 9 лет колонии строго режима за сбыт наркотиков. "С тех пор сын написал более 30 надзорных жалоб генпрокурору и главе Верховного суда, но на свои жалобы получает формальные отписки", - говорит Тамара Федорович.

"Буду ходить на акции - за себя и за других"

Совсем недавно к Гражданской инициативе против беззакония в судах и прокуратуре присоединилась минчанка Надежда Хлебникова. Она перенесла три стоматологические операции, и из-за врачебной ошибки ей предстоит еще две. По решению суда она получила 70 долларов и сейчас добивается пересмотра дела - как минимум, большей компенсации.

Надежда Хлебникова, как и другие активисты инициативы, намерены и дальше выступать с пикетами. Причем, как говорят многие активисты из числа тех, с кем удалось побеседовать журналистам, - даже в том случае, если им самим удастся добиться положительного решения по их делам.