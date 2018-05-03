Организация басков-сепаратистов ЭТА самораспустилась
- 3.05.2018, 17:06
Пик вооруженной деятельности ЭТА пришелся на 1960–70-е годы.
Леворадикальная организация басков-сепаратистов ЭТА, которая на протяжении нескольких десятилетий вела вооруженную борьбу за независимость Страны Басков от Испании и Франции, объявила о самороспуске и прекращении политической деятельности, сообщает "Радио Свобода".
В распространенном в четверг официальном обращении ЭТА говорится, что "путь социалистической революционной национально-освободительной организации завершен".
Final statement from ETA to the Basque Country [FULL TEXT] https://t.co/nHRyvlNDWb pic.twitter.com/ZB28xMeFqu— naiz: (@naiz_info) 3 мая 2018 г.
В нем сказано, что 60 лет назад организация начала вооруженную борьбу, поскольку Страна Басков "погибала" под гнетом режима Франсиско Франко в Испании и французского государства, однако за прошедшие десятилетия многое изменилось – "народ басков жив и готов взять свою судьбу в свои руки". В заявлении подчеркнуто, что национальное движение басков отныне будет действовать в мирных, демократических формах.
Ранее ЭТА официально извинилась перед родственниками погибших и пострадавших в результате терактов, которые осуществляли ее представители.
Пик вооруженной деятельности ЭТА пришелся на 1960–70-е годы, когда ее жертвами стали сотни людей. В последние годы ЭТА постепенно отходила от вооруженной борьбы, а в 2017 году официально передала властям остававшиеся в ее руках арсеналы оружия.