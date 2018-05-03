На минском «Динамо» будет установлено табло за $1,5 миллиона 8 3.05.2018, 17:18

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Cтоличный стадион влетит белорусам в копеечку.

На сайте госзакупок icetrade.by размещены результаты переговоров по выбору поставщика светодиодного табло для обновленного стадиона "Динамо" в Минске, пишет "Прессбол".

Согласно протоколу, победителем объявлено ООО "Белкультпроект" со стоимостью предложения 2 933 400 белорусских рублей (примерно 1 миллион 450 тысяч долларов). При этом марка табло не указана.

При этом поставка лебедок с электроприводом для подъема табло обойдется еще в районе 140 тысяч долларов.