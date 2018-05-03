Встреча на 38-й параллели Иван Яковина

3.05.2018, 17:38

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Ким Чен Ын

Что задумал Ким Чен Ын.

Буквально на днях северокорейский Великий лидер Ким Чен Ын впервые за 65 лет посетил Южную Корею, где встретился с ее президентом Мун Чжэ Ином.

Мероприятие было обставлено с большой помпой. Встреча двух лидеров произошла в демилитаризованной зоне на 38 параллели. Они полминуты жали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын позвал Муна зайти в свою страну, и тот радостно согласился.

Потом они вместе отправились в так называемый "Дом мира" на южнокорейской стороне границы. Во время переговоров Великий лидер излучал миролюбие: обещал не бомбить южан и даже не будить их ядерными испытаниями. В знак примирения он объявил о переходе Северной Кореи в один часовой пояс с Южной и посадил вместе с Муном сосну.

Кстати, северяне очень гордятся, что их корейская сосна намного больше и раскидистее, чем дуб, недавно посаженный Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на лужайке у Белого дома. Привезенный из Франции дуб сразу после посадки выкопали назад и отправили на карантин.

Многие заметили, что во время визита на Юг Ким Чен Ын ни разу не закурил в присутствии Муна. Хотя обычно он курит как паровоз, причем везде – даже в детских больницах. А южане предусмотрительно расставили повсюду пепельницы. Для Великого Лидера это, наверное, было большим испытанием.

В общем, во время визита было сделано множество символических жестов, но было и кое-что серьезное. Ким Чен Ын в знак доброй воли пообещал закрыть полигон Пунгери, где проводились все последние испытания термоядерного оружия. И тут начинается интересное. Ким Чен Ын сделал это обещание с большой помпой. Обещал даже позвать иностранных журналистов на церемонию закрытия. В обмен он тоже чего-то хочет. Ну, например, снятия каких-то санкций. На первый взгляд, все логично. Но по утекшим в прессу данным китайской разведки, этот полигон и так пришлось бы закрыть – из-за серьезной аварии в подземных штольнях в ближайшее время его просто невозможно использовать.

То есть Ким с барского плеча отказывается от того, чего у него, в общем, и нет. А просит за это что-то очень даже реальное. Даже один этот эпизод показывает, насколько хитрым и продуманным дипломатом оказался молодой северокорейский лидер, которого все считали психом и смеялись над его нелепым внешним видом. Он научился выжимать выгоду для себя просто из воздуха. Я совсем не удивлюсь, если ему что-то дадут за закрытие неработающего полигона.

Смотрите, как много он достиг. Последние 60 лет Северная Корея для Западного мира, США и Южной Кореи – это что-то типа "ЛДНР". (Даже названия, их аббревиатуры похожи – КНДР-ЛДНР). Это территория Кореи, оккупированная какими-то отморозками, которых поддерживают соседи – Россия и Китай. Эти отморозки установили там садистский, одновременно смешной и страшный режим. Там издеваются над местным населением, держат его в голоде и нищете, без нормальной медицины и образования. Безвольных моментально сажают и убивают. Местная экономика не производит ничего, кроме атомных ракет и страха. Это просто мафиозно-бандитское образование.

И США, и Южная Корея официально считают КНДР не страной, а незаконно захваченной территорией. Политика в отношении нее с 1960-х годов была такой: экономические санкции должны привести к коллапсу режима и восстановлению единства демократической и прозападной Кореи. В общем, Украина почти так же относится к нынешним донецким главарям. Никто, естественно, не считает их легитимными лидерами.

Но вот Ким Чен Ын сумел добиться официального радушного приема на границе. Южная Корея уже считает его легитимным лидером. Более того: американцы вдруг стали считать его таковым: Дональд Трамп обещает с ним встретиться в ближайшие недели.

Сейчас все идет к тому, что Север подпишет полноценный мирный договор (а не перемирие, как сейчас) с Югом и с Вашингтоном. С него снимут санкции, американцы установят с ним дипломатические отношения и даже гарантируют ему полную безопасность режима.

Это просто невероятное достижение! Ни отец Ким Чен Ына, ни его дед даже и мечтать о таком не могли. Сейчас США готовы отбросить десятилетия устоявшейся политики в отношении КНДР, признать эту страну и пойти на переговоры с ней. Тут возникает два вопроса. Первый: зачем все это нужно американцам?

И второй: как же Ким все это так устроил? По порядку. Американцам, то есть США как стране, это не очень-то и нужно, зато вот Дональду Трампу – как раз наоборот! Его совсем не заботят всякие дипломатические тонкости. Он совершенно серьезно собирается заключить формальный мир с КНДР, чтобы получить Нобелевскую премию мира. На корейцев Трампу, конечно, плевать, а вот прослыть великим миротворцем он не против.

Десятилетия американской политики в отношении КНДР будут принесены в жертву этому желанию. Я почти не сомневаюсь, что Ким Чен Ын получит все, что только пожелает, если Трамп почует запах Нобелевки. Лидеру Северной Кореи надо сделать лишь одно: пообещать Трампу отказаться от ядерного оружия. Отказываться от него при этом не обязательно.

Более того, я совершенно уверен, что этого не произойдет. Ким не такой дурак, как многим кажется. Он знает, что после отказа Украины от ядерного оружия на нее напала Россия. От Ливии после аналогичного отказа вообще мало что осталось.

Ни первый, ни второй вариант его, конечно, не устраивает. Очень сомневаюсь, что он пойдет на такую глупость. Думаю, он будет бесконечно обещать и клясться завершить ядерную программу, выторговывая для себя все новые преференции, но при этом держать про запас одну-две ракеты. Впрочем, о том, как именно будут развиваться события в этом сюжете, мы узнаем совсем скоро: Трамп собирается встретиться с Кимом уже в этом месяце.

Иван Яковина, «Новое Время»