Некуда «свалить» 4 3.05.2018, 17:59

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Лондон принял «акт Магнитского» и теперь будет искать «грязные деньги» россиян даже в офшорах.

В заграждении из «красных флажков» в виде санкций, которыми Запад обкладывает российскую правящую элиту в эпоху «после Крыма», прибавился еще один. Первомайский подарок. Во вторник парламент Великобритании принял так называемую «поправку Магнитского» к антикоррупционному закону страны, пишет «Новая Газета».

«Поправка Магнитского» позволит британскому правительству вводить санкции против физических лиц, в том числе политиков, чиновников и бизнесменов, совершающих грубые нарушения прав человека.

Не выдавать визы, замораживать активы. Если раньше Лондон был не особенно щепетилен к происхождению средств состоятельных россиян, которых он у себя приютил, то теперь яростно решил докапываться до их денег даже в неприкосновенных офшорах. Речь идет о деньгах, происхождение которых труднообъяснимо и связано с коррупцией. А теперь еще и с нарушениями прав человека.

Формально поправка направлена против любых нарушителей человеческих прав на планете, что в Африке, что на Ближнем Востоке. Но совершенно очевидна ее «российская» окраска, о чем говорит и само название, и момент принятия на фоне скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей и демонстрации мощи российского оружия.

Резолюции и законы о санкциях против Кремля и тех, кто с ним тесно связан, принимаются «после Крыма» по разным поводам. Главное, общий тренд: Москва — нарушитель.

Усиление санкционного давления на российскую элиту стало популярным в политических кругах Великобритании, как, впрочем, и других стран Запада. Поправка принята без обсуждения и при поддержке правящего большинства и лейбористской оппозиции. Премьер-министру

Терезе Мэй стоило только заикнуться в марте о намерении жестко отреагировать на отравление Скрипалей и об идее принятия чего-то вроде американского и европейского «списков Магнитского», как парламентарии стали требовать от нее немедленно подтвердить слова делами. Иначе ее правительству не жить.

Первыми «акт Магнитского» шесть лет назад приняли США, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран. Но британская «поправка Магнитского» — это нечто большее, чем упомянутые законы. Общее у них только имя российского юриста, ставшего на Западе знаменем борьбы против коррупции. В первоначальном американском «списке Магнитского» — только 18 россиян, против которых введены визовые и экономические ограничения. Его фигурантами были чиновники среднего и даже базового звена, имеющие, по мнению составителей списка, непосредственное участие к делу Магнитского.

В апреле 2014 года Европарламент принял «список Магнитского» из 32 россиян, подлежащих санкциям в виде замораживания активов и запрета на въезд в страны Евросоюза. Но и в этот список попали те, кто был причастен к гибели Магнитского.

Но вот сенат США в декабре 2015 года принял законопроект, предусматривающий расширение действия американского «закона Магнитского» на все страны мира. Новая британская поправка относится вообще ко всем, кто замечен в грубых нарушениях прав человека. Она в виде статьи дополняет принятый год назад британский закон «О финансах преступного происхождения».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал во вторник принятие поправки в палате общин «важным моментом».

«Эти (положения) позволят Великобритании действовать против всех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека во всем мире. Великобритания отстаивает права человека во всем мире», — написал он в своем твиттере.

Как отмечает в своем комментарии Би-би-си, в вопросе о раскрытии бенефициаров компаний, зарегистрированных в «налоговых гаванях» во владениях британской короны и заморских территориях, сторонам в парламенте пришлось пойти на компромисс и ограничиться полумерами.

Проблема в том, что Лондон предоставил этим территориям автономию и обещал не нарушать ее. Т.н. «коронные» владения Великобритании — острова Мэн, Гернси и Джерси — исключены из закона, а что касается заморских территорий, то депутаты предписали Форин-офису подталкивать их к раскрытию регистров и регулярно отчитываться об этом перед парламентом. Речь идет о Британских Виргинских островах, Каймановых островах, Бермудах и Тёркс и Кайкос.

Но юридические проблемы решаемы. Те в парламенте, кто настаивает на более решительных действиях правительства, напоминают, что Лондону удалось, например, надавить на автономные заморские территории и заставить их отменить смертную казнь.

Международная неправительственная организация Global Witness опубликовала в понедельник, накануне голосования в британском парламенте, данные исследования, согласно которым сумма денег, хранимых россиянами в Великобритании, велика, но меньше той, что лежит на их счетах на британских заморских территориях.

• Почти в 5 раз больше российских денег вложено на британских заморских территориях, чем в самой Великобритании.

• 34 млрд фунтов стерлингов российских денег инвестированы на этих территориях, что делает их третьим по популярности среди российских бизнесменов и чиновников местом хранения денег после Кипра и Нидерландов.

• За последние десять лет на заморские территории Великобритании притекло в 7 раз больше денег из России, чем в саму Великобританию.

• За этот период 68 млрд фунтов стерлингов российских денег инвестировано в офшоры на заморских территориях Великобритании.

• Британские Виргинские острова (BVI) являются вторым по популярности местом для вывода денег из России, уступающим только Кипру.

• Деньги, вложенные в заморские территории Британии, составляют 12% всех российских денег, вложенных за пределами России.

В докладе показано, что миллиарды российских денег, поступающих в заморские владения Великобритании и проходящих через них, включают доходы от преступлений и предполагаемую коррупцию. Компании этих территорий были использованы российскими бизнесменами для получения 100 млн фунтов стерлингов из т.н. «русской прачечной» в рамках схемы отмывания денег, используемой российским государственным экспортером вооружений, и схемы вывода 10 млрд долларов из России.

Принятие британского антикоррупционного закона и «поправки Магнитского» к нему многие наблюдатели в Брюсселе связывают с намеченным на март 2019 года выходом Великобритании из Евросоюза. Сегодня Лондон следует принятым в ЕС санкциям против России. Но позиция ЕС — это некий «наименьший общий знаменатель» позиций 28 его членов, в том числе симпатизантов Москвы. Принятый Европарламентом «список Магнитского» носит рекомендательный характер, и не все страны ЕС следуют ему. Их действия ограничены принципом консенсуса.

Можно уверенно ожидать, что после выхода из ЕС Великобритания будет жестче в своих санкциях против России.