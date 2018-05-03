Владимир Денисов: У белорусов не бывает простых чемпионатов мира 2 3.05.2018, 18:05

Владимир Денисов

Фото с сайта rsport.ru

Защитник сборной Беларуси поделился ожиданиями от старта нашей команды на чемпионате мира.

«У нас не бывает простых чемпионатов мира. Даже когда мы выступали удачно и занимали места в первой восьмерке, это все равно были непростые турниры. Нужно настраиваться на каждую игру. Ведь если заранее думать о том, что проиграем, нет смысла и выходить на лед.

Лично я еду выкладываться максимально в каждом матче и играть на победу от игры к игре независимо от того, какая команда будет против нас», – цитирует Денисова «Трибуна».

Первый матч на чемпионате мира сборная Беларуси проведет 4 мая против Швеции. Игра начнется в 21.15.