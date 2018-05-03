Россия нарушила сделку с ОПЕК второй месяц подряд 1 3.05.2018, 18:15

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Россия второй месяц подряд нарушает свои обязательства в рамках сделки по сокращению добычи нефти.

Хотя в апреле объемы нефтедобычи на российских месторождениях были снижены по сравнению с уровнем марта, итоговый показатель снова оказался выше квоты, отведенной РФ по соглашению ОПЕК+, передает finanz.ru.

В минувшем месяце уровень исполнения сделки составил 95,2%, а месяцем ранее - 93,4%, следует из данных которые опубликовало в четверг Минэнерго РФ.

Плановый уровень был превышен из-за добычи на месторождениях, которые разрабатываются по соглашениям о разделе продукции, объясняет ведомство, подчеркивая при этом, что Россия "полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке".

Вопреки заявлениям министра энергетики Александра Новака, который 3 апреля обещал вернуть добычу в рамки квоты после мартовского превышения, на 27 апреля Россия добывала 10,962 млн баррелей в сутки - столько же, сколько и в марте, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с отраслевой статистикой.

По его словам, в течение апреля колебалась между 10,9 и 10,99 млн баррелей в день. Скачки показателей наблюдались у "Роснефти", "Газпром нефти" и операторов СРП. В рамках сделки Россия должна сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн баррелей в сутки до конца 2018 года.

Страны ОПЕК в апреле тем временем снова перевыполнили план: по подсчетам Reuters, они снизили суммарную добычу до 32,12 млн баррелей в сутки, перевыполнив план на 62%.

На конец марта из входящих в картель стран участниц сделки лишь больше отведенных квот добывали лишь Иран (3,814 млн баррелей в сутки против 3,797) и Ирак (4,426 млн баррелей в сутки против 4,351).

Главным источником сокращения поставок осталась Венесуэла, где на фоне гиперинфляции, экономического кризиса и нехватки валюты добыча обвалилась до минимума за 25 лет - 1,488 млн баррелей в день (на март). За полгода производство нефти в стране рухнуло на 23%.

Крупнейшим нарушителем сделки между тем остается Казахстан, который вместо снижения добычи на 30 тысяч баррелей в сутки увеличил ее более чем на 100 тысяч после запуска крупнейшего в стране месторождения Кашаган.