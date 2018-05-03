«Покушался на получение $50» 9 3.05.2018, 18:21

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Прокуратура сообщила о новом коррупционном деле.

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о коррупционной схеме с участием должностных лиц Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, передает «Белсат».

Как утверждают в прокуратуре, экс-начальник Транспортной инспекции с июля 2015 года до апреля 2017-го за взятки принимал решения о распределении российских и казахских разрешений на проезд грузовых транспортных средств. В частности, он в пять приемов получил в качестве взятки от представителей частных компаний 350 долларов, и другие ценности на общую сумму 890 руб. Также он «покушался на получение не менее 50 долларов», однако правоохранительные органы ему помешали, утверждают в прокуратуре.

Бывший заместитель начальника управления ДФР также распределял разрешения на международные автомобильные перевозки по территории России и предлагал предпринимателям передавать по $ 100 в качестве взятки должностным лицам Транспортной инспекции. Обманным путем экс-заместитель начальника управления в шесть приемов завладел 600 долларов. Он «покушался на получение от заинтересованного лица 100 долларов», однако правоохранительные органы ему помешали, утверждают в прокуратуре.

Сотрудник Минтранса обвиняется в получении взятки, а сотрудник КГК в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Оба находятся под стражей.