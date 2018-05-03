Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении 3.05.2018, 18:50

Никол Пашинян

Фото: Асатур Есаянц

Повторное голосование для избрания премьер-министра республики пройдет 8 мая.

Лидера оппозиции Никола Пашиняна вновь официально выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Армении, передает ТАСС сообщение пресс-службы Национального собрания (парламента) страны.

Сообщается, что «кандидатура выдвинута более чем 1/3 депутатов от общего числа». Повторное голосование для избрания премьер-министра республики пройдет 8 мая.

1 мая парламент отказался утвердить Пашиняна премьером. За него проголосовали 45 парламентариев, для избрания необходимы голоса 53. После этого оппозиционер призвал своих сторонников провести «тотальную забастовку». В итоге спустя день правящая Республиканская партия согласилась 8 мая утвердить Пашиняна на посту главы правительства.

Протесты в Армении продолжаются с середины апреля. Их центром стал Ереван. Как отмечают многие СМИ, особенностью уличных протестов в стране является наличие танцев и мангалов с шашлыками.