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Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении

  • 3.05.2018, 18:50
Никол Пашинян
Фото: Асатур Есаянц

Повторное голосование для избрания премьер-министра республики пройдет 8 мая.

Лидера оппозиции Никола Пашиняна вновь официально выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Армении, передает ТАСС сообщение пресс-службы Национального собрания (парламента) страны.

Сообщается, что «кандидатура выдвинута более чем 1/3 депутатов от общего числа». Повторное голосование для избрания премьер-министра республики пройдет 8 мая.

1 мая парламент отказался утвердить Пашиняна премьером. За него проголосовали 45 парламентариев, для избрания необходимы голоса 53. После этого оппозиционер призвал своих сторонников провести «тотальную забастовку». В итоге спустя день правящая Республиканская партия согласилась 8 мая утвердить Пашиняна на посту главы правительства.

Протесты в Армении продолжаются с середины апреля. Их центром стал Ереван. Как отмечают многие СМИ, особенностью уличных протестов в стране является наличие танцев и мангалов с шашлыками.


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