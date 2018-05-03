Сергей Костицын перешел в минское «Динамо» 3.05.2018, 18:58

Сергей Костицын

Трудовое соглашение рассчитано на два года.

Белорус Сергей Костицын продолжит карьеру в минском «Динамо». Трудовое соглашение рассчитано на два года.

Об этом сообщает пресс-служба «зубров».

Костицын уже выступал в составе «Динамо». Тот сезон 2016/17 стал не только одним из наиболее успешных в истории клуба, но и одним из лучших для форварда в КХЛ. Сергей забросил пять шайб и отдал 23 результативные передачи, став вторым ассистентом минской команды.

Прошлый сезон белорус провел в нижегородском «Торпедо». Там дела у Костицына-младшего пошли не так успешно: 43 матча, 7 заброшенных шайб, 7 ассистентских баллов. Тем не мене, наставник «Торпедо» Петерис Скудра подчеркивал, что бойцовские качества и опыт Сергея помогли команде.