закрыть
3 мая 2018, четверг, 19:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сергей Костицын перешел в минское «Динамо»

  • 3.05.2018, 18:58
Сергей Костицын

Трудовое соглашение рассчитано на два года.

Белорус Сергей Костицын продолжит карьеру в минском «Динамо». Трудовое соглашение рассчитано на два года.

Об этом сообщает пресс-служба «зубров».

Костицын уже выступал в составе «Динамо». Тот сезон 2016/17 стал не только одним из наиболее успешных в истории клуба, но и одним из лучших для форварда в КХЛ. Сергей забросил пять шайб и отдал 23 результативные передачи, став вторым ассистентом минской команды.

Прошлый сезон белорус провел в нижегородском «Торпедо». Там дела у Костицына-младшего пошли не так успешно: 43 матча, 7 заброшенных шайб, 7 ассистентских баллов. Тем не мене, наставник «Торпедо» Петерис Скудра подчеркивал, что бойцовские качества и опыт Сергея помогли команде.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский