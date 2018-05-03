Создатели покемонов назвали животное-прообраз Пикачу 3.05.2018, 19:05

Первоначально нарисованный персонаж напоминал «японскую рисовую лепешку дайфуку с ушами».

Прообразом покемона Пикачу, одного из главных героев игр и мультсериала Pokemon, стала белка. Об этом газете Yomiuru рассказали создатели персонажа, передает РБК.

Исполнительному директору компании Game Freak Ацуко Нисиде было поручено придумать «симпатичного монстра» для игры Pokemon, релиз которой состоялся для приставки Nintendo в 1996 году. При этом главный персонаж должен был соответствовать двум условиям: он должен был атаковать противника электрическими зарядами и иметь две стадии эволюции.

По словам Нисиды, первоначально нарисованный персонаж напоминал «японскую рисовую лепешку дайфуку с ушами». Однако этот вариант был отправлен на доработку с пожеланиями сделать героя более симпатичным. После этого Нисиде нарисовала Пикачу похожим на белку, поскольку тогда хотела получить этого грызуна в качестве домашнего животного.

Ранее президент Game Freak Сатоши Тазири называл Пикачу мышью.

Медиафраншиза Pokemon была создана в 1996 году. Она включает в себя игры, аниме, манга про карманных монстров.

В 2016 году игра для смартфонов с дополненной реальностью Pokemon Go стала самым популярным по числу скачиваний мобильным приложением и принесла создателям более $1,2 млрд.