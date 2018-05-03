Стало известно, где в мае будут работать камеры фотофиксации
- 3.05.2018, 19:26
В ГАИ обнародовали график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима.
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2018 года.
Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.
Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на улице Казинца, 49 и улице Кабушкина, 86. По четным числам камеры будут расположены на проспекте Партизанском, 75 и на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще две камеры скорости будут установлены в районе 22-го километра внешнего и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.
Дата
Время
Контролируемое направление
Скоростные ограничения
км/ч
с 1.05.18г. по 31.05.18г.
(по нечетным числам)
07.00-20.00
Ул.Кабушкина, д.86
60
с 2.05.18г. по 30.05.18г. (по четным числам)
07.00-20.00
Пр.Партизанский, д.75
60
с 2.05.18г. по 30.05.18г.
(по четным числам)
07.00-20.00
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
80
с 1.05.18г. по 31.05.18г.
(по нечетным числам)
07.00-20.00
Ул.Казинца, д.№49
60
с 1.05.18г. по 31.05.18г
0.00-24.00
МКАД, км.21 + 950, внешнее кольцо
90
с 1.05.18г. по 31.05.18г.
0.00-24.00
МКАД, км.22 + 300, внутреннее кольцо
90
1.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.156
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Пушкина, д.70а
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Победителей, д.53 к.1
Пр.Победителей, 4
80
60
60
60
60
60
2.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
Пр.Партизанский, д.№108
60
60
60
60
60
60
3.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.75
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Пр.Независимости, д.99
60
60
60
60
60
60
4.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
60
60
80
60
60
60
5.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
60
80
60
60
60
60
6.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
60
60
60
60
60
60
7.05.18г.
21.00-3.00
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Пушкина, 70а
60
60
60
60
60
60
8.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
60
60
80
60
60
60
9.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
60
80
60
60
60
60
10.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Пр.Партизанский, 23
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
60
60
60
60
60
60
11.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.156
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Пушкина, д.70а
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Победителей, д.53 к.1
Пр.Победителей, 4
80
60
60
60
60
60
12.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
Пр.Партизанский, д.№108
60
60
60
60
60
60
13.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.75
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Пр.Независимости, д.99
60
60
60
60
60
60
14.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
60
60
80
60
60
60
15.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
60
80
60
60
60
60
16.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
Пр.Партизанский, д.№108
60
60
60
60
60
60
17.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.75
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Пр.Независимости, д.99
60
60
60
60
60
60
18.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
60
60
80
60
60
60
19.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
60
80
60
60
60
60
20.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
60
60
60
60
60
60
21.05.18г.
21.00-3.00
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Пушкина, 70а
60
60
60
60
60
60
22.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
60
60
80
60
60
60
23.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
60
80
60
60
60
60
24.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Пр.Партизанский, 23
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
60
60
60
60
60
60
25.05.18г.
21.00-3.00
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.№108
Пр.Пушкина, 70а
60
60
60
60
60
60
26.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
60
60
80
60
60
60
27.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
60
80
60
60
60
60
28.05.18г. 28.06.17г.
21.00-3.00
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Казинца, 49
Пр.Партизанский, 23
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
60
60
60
60
60
60
29.05.18г.
21.00-3.00
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Независимости, д.99
Пр.Пушкина, 70а
60
60
60
60
60
60
30.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Пр.Победителей, д.53 к.1
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, 23
60
60
80
60
60
60
31.05.18г.
21.00-3.00
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
Пр.Победителей, 4
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
60
80
60
60
60
60