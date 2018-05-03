Стало известно, где в мае будут работать камеры фотофиксации 3.05.2018, 19:26

В ГАИ обнародовали график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2018 года.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на улице Казинца, 49 и улице Кабушкина, 86. По четным числам камеры будут расположены на проспекте Партизанском, 75 и на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 22-го километра внешнего и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.