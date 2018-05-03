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Стало известно, где в мае будут работать камеры фотофиксации

  • 3.05.2018, 19:26

В ГАИ обнародовали график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2018 года.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на улице Казинца, 49 и улице Кабушкина, 86. По четным числам камеры будут расположены на проспекте Партизанском, 75 и на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 22-го километра внешнего и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения

км/ч

с 1.05.18г. по 31.05.18г.

(по нечетным числам)

07.00-20.00

Ул.Кабушкина, д.86

60

с 2.05.18г. по 30.05.18г. (по четным числам)

07.00-20.00

Пр.Партизанский, д.75

 

60

 

 

 

 

с 2.05.18г. по 30.05.18г.

(по четным числам)

07.00-20.00

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

с 1.05.18г. по 31.05.18г.

(по нечетным числам)

07.00-20.00

Ул.Казинца, д.№49

60

с 1.05.18г. по 31.05.18г

0.00-24.00

МКАД, км.21 + 950, внешнее кольцо

90

с 1.05.18г. по 31.05.18г.

0.00-24.00

МКАД, км.22 + 300, внутреннее кольцо

90

1.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.156

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Пушкина, д.70а

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Победителей, д.53 к.1

Пр.Победителей, 4

80

60

60

60

60

60

2.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

Пр.Партизанский, д.№108

60

60

60

60

60

60

3.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.75

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Пр.Независимости, д.99

60

60

60

60

60

60

4.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

60

60

 

80

60

60

60

5.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

60

80

60

60

60

60

6.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

60

60

60

60

60

60

7.05.18г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Пушкина, 70а

60

60

60

60

60

60

8.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

60

60

 

80

60

60

60

9.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

60

80

60

60

60

60

10.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Пр.Партизанский, 23

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

60

60

60

60

60

60

11.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.156

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Пушкина, д.70а

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Победителей, д.53 к.1

Пр.Победителей, 4

80

60

60

60

60

60

12.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

Пр.Партизанский, д.№108

60

60

60

60

60

60

13.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.75

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Пр.Независимости, д.99

60

60

60

60

60

60

14.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

60

60

 

80

60

60

60

15.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

60

80

60

60

60

60

16.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

Пр.Партизанский, д.№108

60

60

60

60

60

60

17.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.75

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Пр.Независимости, д.99

60

60

60

60

60

60

18.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

60

60

 

80

60

60

60

19.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

60

80

60

60

60

60

20.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

60

60

60

60

60

60

21.05.18г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Пушкина, 70а

60

60

60

60

60

60

22.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

60

60

 

80

60

60

60

23.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

60

80

60

60

60

60

24.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Пр.Партизанский, 23

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

60

60

60

60

60

60

25.05.18г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.№108

Пр.Пушкина, 70а

60

60

60

60

60

60

26.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

60

60

 

80

60

60

60

27.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

60

80

60

60

60

60

      28.05.18г.     28.06.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Казинца, 49

Пр.Партизанский, 23

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

60

60

60

60

60

60

29.05.18г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Независимости, д.99

Пр.Пушкина, 70а

60

60

60

60

60

60

30.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Пр.Победителей, д.53 к.1

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, 23

60

60

 

80

60

60

60

31.05.18г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

Пр.Победителей, 4

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

60

80

60

60

60

60


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