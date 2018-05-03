Как живут белорусские айтишники на Кипре 3.05.2018, 19:38

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Местная картошка и планы на миллион не дают программистам скучать.

В Беларуси комфортный май, а на далеком острове Кипр уже собрали один из четырех урожаев картошки. Пока здесь относительно свежо и остатки зеленой травы еще не сменились пыльным выгоревшим пейзажем. Но сила Кипра не в траве (точнее, не только), картошке или правде. На острове бурлит бизнес, а белорусский ручеек крутых и талантливых ребят основательно подпитывает местное движение, пишет «Онлайнер».

Главный кейс последних недель в IT-столице Лимасоле — 150 брендированных Mini Cooper S Countryman, которые крупная Forex-компания Exness раздала в пользование своим сотрудникам. На острове в принципе дефицит культурной движухи (чтобы понять масштабы: на русской волне местного FM вовсю анонсируют концерт Евгения Петросяна), поэтому стоящий чуть ли не в каждом дворе черный с желтыми полосками автомобиль взбудоражил общественность.

А чем ваш работодатель заманивает сотрудников?

Цены как в рублях, только в евро

Это одна из тем первого IT-форума CITF 2018, прошедшего на прошлой неделе. Вторая — релокация, то есть переезд рабочей силы. В этом году основательно релоцировалась из Минска семья Колтонюк: Максим, Юля и Гоша.

Максим Колтонюк — бывший PR-директор Wargaming в СНГ.

— Отдал компании почти шесть лет, сделал что мог и понял: хватит, — рассказывает Максим, теперь операционный директор BuzzGuru. — Основная черта человека в XXI веке — гибкость и адаптация. Вроде в Минске все было хорошо и комфортно, но классно же поработать и пожить в новом месте.

Сначала Максим прилетел сам, через месяц его догнали Юля с сыном.

— Нужно было подыскать жилье. Тоже проблема, потому что за год недвижимость подорожала раза в полтора.

Кто-то считает, что в Лимасоле уже дозревает пузырь, другие советуют вкладываться в соседний Пафос, где цены пока невысокие, но социальная инфраструктура с нетворкингом тоже на дне.

— Да, в Лимасоле уже 40 тыс. русскоязычных, возможно, больше. И это количество растет, подогревая рынок. Аренда однокомнатной квартиры уже стоит от €600 плюс свет и вода. Нужно около €1000, чтобы жить. Плюс аренда машины — от €300 за минимум комфорта. В общем, цены такие же, как в Беларуси, только в евро, а не в рублях.

Максим за стоимость примерно двух квартир снял двухэтажный таунхаус с лужайкой, грилем, общим (на комплекс) бассейном и несколькими котами. Коты прилагались по умолчанию. По словам белорусов, кипрские коты намного наглее, чем белорусские. По островной легенде, когда-то они были завезены с материка для борьбы со змеями. И одержали безусловную победу. По крайней мере на змею мы ни разу не наступили.

— Мы, конечно, созвали семейный совет по поводу переезда, — шутит Юля. — Но сомнений не было. Зарплата есть, солнце есть, удовлетворение переменами — тоже. Из минусов — здесь очень слабо развит диджитал-сервис и не хватает хорошего томатного сока.

В этот же список можно включить колбасу, черный хлеб и сметану. В Беларуси все это гораздо вкуснее. В качестве ответного козыря Кипр предоставляет овощи, с качеством которых могут поспорить лишь бабушкины с грядки. Но у нас они появляются на месяц, а здесь есть круглый год.

— Главное, что здесь очень неплохая картошка. Она другая, чуть плотнее, но нравится. И мясо здесь классное — умеют они его готовить, надо отдать должное.

В сентябре Гоша пойдет в первый класс. Здесь на выбор открыты русская, английская и греческая школы. Стоит обучение до €7 тыс. в год.

Работы для Юли пока нет, с этим приходится мириться.

— Мы приехали как минимум на год, а дальше будет видно. В Минске все осталось, поэтому вернемся обязательно, — говорит Максим.

На лужайке Колтонюков часто собираются белорусы, чтобы поговорить о работе и пошутить про шуфлядки и на другие темы, непонятные иностранцам. Где, как не на чужбине, предаваться патриотической ностальгии?

Широким кругом славяне общаются по средам на IT Party, поддерживаемой обществом и особенно главным вдохновителем — Олегом Решетниковым.

В прошлую среду было комбо: сначала собрались на форуме…

…потом на вечеринке. CypRus IT Party в этот раз прошла особенно широко: общественность отмечала годовщину создания. Собралось более двухсот человек. Сложно сказать, сколько дел участники успели провернуть и сколько рукопожатий привело к миллионным контрактам, но, судя по довольным лицам, нетворкинг работает, прорывая потолки островных показателей по ВВП, зарплате, инвестициям и прочим социально важным штукам.

Вот, собственно, Павел Бейня, CEO BuzzGuru — компании, в которой работает Максим Колтонюк.

Павлу 22 года (не расстраивайтесь от зависти сразу, возможно, информация о том, что он из Ошмян и бросил БГУИР, мотивирует вас еще больше). На Кипре бизнесмен живет уже больше года. Его первое дело принесло тысячи долларов и привело к нему налоговых инспекторов уже в 15 лет.

— Я предоставлял хостинг на игровых серверах, переводя тысячи долларов в месяц через EasyPay. Налоговая обратила внимание. Но благодаря возрасту (ответственность наступает с 16 лет) родители написали заявление: не уследили, виноваты, оформим ИП.

Можно было бы накрутить тему лифта Ошмяны — Лимасол, но это не совсем корректно.

— В Ошмянах я особенно не зависал. Сразу после школы с семьей переехали в Минск. Чего там делать, пока нет друзей? Поступил в БГУИР. Вместе с несколькими ребятами из России собрали большую команду и стали запускать игровые серверы. Я отвечал за увеличение трафика. Про AdWords тогда ничего не слышал. SEO-оптимизация — что это? Вместо этого мы стали знакомиться с YouTube-блогерами и создавать с ними первые проекты. Так и собрали аудиторию, трафик пошел. Для десяти своих совместных проектов мы держали в Германии 75 выделенных серверов, чтобы как-то все это обслуживать, — рассказывает Павел. — БГУИР дал мне общее понимание. До программирования, которое начиналось на третьем курсе, я не досидел: бросил и переехал жить в Москву. Там меня сразу взяли на работу в рекламное агентство, потому что я уже знал, как работать с блогерами. Получал проценты от продаж. На хорошую жизнь хватало, но через полгода пропала мотивация работать на кого-либо.

Я вернулся в Минск, нашел инвестора, открыл агентство по работе с видеоблогерами и сразу столкнулся с кучей проблем: никто не хотел идти в ноунейм-агентство, сидящее в Минске. Покажите кейсы — а кейсов нет. Замкнутый круг. Дело медленно двигалось, но у меня случился затуп: всегда хотелось большого и громкого. К тому же агентство никогда не масштабируешь.

Провел изучение рынка и понял, что будущее за маркетплейсами — автоматизированными площадками. Инструментов на рынке для их работы уже было достаточно. Когда идея созрела, я поехал на Кипр и нашел инвестора на сумму с шестью нулями. На все ушло всего полтора месяца — это беспрецедентно быстро. Мы набрали людей, немного побуксовали на старте, поменяли пару человек — и все полетело.

Все дорого, но остается больше

Офис BuzzGuru занимает несколько комнат в одном из многих зданий Лимасола, где нет единого бизнес-центра. Зато есть вид на море (пока подпорченный оснасткой: дом на ремонте). Здешние приезжие циничны, называют Кипр «большой деревней».

Сейчас в компании 16 человек, включая 5 белорусов (остальные русские). Вот двое из них.

— Я работаю комьюнити-менеджером, в мои обязанности входит общение с блогерами, поддержка и привлечение в систему новых участников, — рассказывает Никита, 20-летний выпускник Молодечненского торгово-экономического колледжа. — Живу здесь уже около года. Сейчас круто, но в начале очень тянуло обратно.

Никита не скрывает, что многие знакомые белорусы спрашивают, как попасть на остров. Он не знает, что им ответить.

Выпускница ФМО БГУ Яна приехала сюда полгода назад. Она ищет рекламодателей для BuzzGuru.

— Я работала в ПВТ, когда поступило предложение. Мне и в Минске было хорошо, но… Если есть шанс, то почему нет? Здесь хорошо, потому что в компании есть комьюнити. Но это не то место, чтобы прожить здесь всю оставшуюся жизнь. В Беларуси больше культурного движа, больше людей (тут проблема с новыми знакомствами и людьми из других сфер, не связанных с IT), наконец, близкие люди.

Важный момент: абсолютно все признают, что расходы здесь очень большие и цены высокие. Но все равно дельта между заработком и тратами на Кипре у ребят выше, чем была в Беларуси.

Есть люди и законы. Нет бренда и лайфстайла

BuzzGuru — площадка, которая сводит рекламодателей и YouTube-блогеров, зарабатывая на комиссии с обеих сторон.

— С одной стороны, это стартап, а среди них не все и не всегда успешны. С другой — в Лимасоле собираются понимающие люди, которые знают, как и что работает. Я не могу назвать громких провалов на местном рынке, — рассказывает Максим. — Таких компаний, как наша, в мире около 30 — это очень мало. Сейчас основной фокус у нас на СНГ, так вышло исторически. Но потихоньку мы наращиваем и международный опыт. На Кипре надо работать быстро. Потому что даже привезенные сотрудники здесь быстро входят в местный режим «сига-сига» (потихонечку, не торопясь). Мы на старте обожглись, но потом круто стартовали на московском «ИгроМире», собрав полторы сотни блогеров.

Ребята из BuzzGuru говорят, что вернуть инвестиции реально уже в этом году, и обещают галопирующий рост по мере наладки всех процессов, отработки кейсов и понимания со стороны собственных клиентов, «как это работает».

А еще они очень аккуратно говорят о возможности открытия филиала в Беларуси. Почему же было не стартовать сразу в колыбели?

— В ПВТ не запускались, потому что на момент начала нашей работы всего вот этого, — Максим разводит руками, имея в виду декрет «О развитии цифровой экономики», — не было. А сейчас… думаем, в общем. В Беларуси намного дешевле рабочая сила. Но на Кипре удобно работать с Европой. По налоговой нагрузке, думаю, условия сейчас примерно схожи. В Беларуси нет моря, такого отдыха. Лайфстайл отстает.

Беларусь подрастет, надо только брендировать страну лучше. Я-то знаю наши плюсы, но остальной мир смотрит на нас иначе, видит страну не в самом выгодном свете. Сейчас айтишники формируют национальный имидж лучше, чем кто бы то ни было.

Павел тоже смотрит на географию глазами бизнесмена.

— У нас впереди мировая экспансия и возможный exit — продажа кому-нибудь из гигантов. В ПВТ идти смысла нет. И тем более переводить туда финансы, когда задача — торговать с миром. Платить в Беларусь для европейских компаний — это уже проблема. Для них и Кипр не супер, честно говоря.

Задача декрета — привлечение инвестиций в Беларусь, и он свою роль начнет выполнять. Но у нас бизнес — это не разработки, он скорее агентский. Не факт, что мы в принципе попадем под условия декрета.

Сейчас нам удобно на Кипре: море, солнце и комьюнити. Любой, кто хочет развиваться, здесь делает это в три раза быстрее. Кругом крутые примеры и интересные люди. Когда дело пойдет без моего ежедневного контроля, поеду на пару месяцев в США, чтобы не торопясь изучить ситуацию там, понять местную культуру и как живут люди, увидеть перспективы нашей площадки.

Ошмяны? Да, я там вырос. Но по барабану, где ты родился. Это век интернета. Надо выходить из зоны комфорта.

— Павел, когда вы добьетесь успеха, у вас появится желание инвестировать в Беларусь?

— Есть идея открыть что-то в формате кальянной. Я люблю работать в такой атмосфере: продуктивность вырастает.