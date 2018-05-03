Джон Маккейн призывает США дать Путину «киберответ» 3.05.2018, 19:42

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Джон Маккейн

Фото: forum.md

Сенатор призвал серьезно рассмотреть возможность проведения кибератаки в ответ на вмешательство РФ в выборы в странах Запада.

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США республиканец Джон Маккейн призвал серьезно рассмотреть возможность проведения кибератаки в ответ на вмешательство России в выборы в странах Запада.

Об этом говорится в его книге "Беззаботная волна", которая должна выйти через несколько недель, сообщает ukrinform.ru со ссылкой на издание Defense News.

"Я считаю, если Путина не заставить пожалеть о его решении, он будет возвращаться снова и снова на место преступления", - цитирует издание слова Маккейна.

Как отмечает сенатор, хотя санкции и торговые ограничения против Путина и его друзей сдерживающие и направлены на то, чтобы наказать его за нападение на основы западной демократии, США "должны серьезно рассмотреть ответ на те виды оружия, которые он использовал".

В этой связи Маккейн напомнил, что Запад также имеет мощные кибервозможности. "Они должны быть использованы, чтобы разоблачить эпический масштаб коррумпированности его режима или помешать Путину другим способом", - заметил сенатор.

Книга под названием "Беззаботная волна" должна выйти 22 мая.

"Пришло время для Америки продолжать наступление в информационной войне с Россией", - заявил сенатор США.