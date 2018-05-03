Шиманович победил в чемпионате Беларуси по плаванию
- 3.05.2018, 19:54
Илья Шиманович победил в чемпионате Беларуси по плаванию на дистанции 100 метров брассом с новым рекордом страны.
Победитель в 50-метровом бассейне Брестского дворца водных видов спорта еще в предварительном заплыве показал результат - 59,40 сек.
Об этом сообщает БелТА.
Лидер сборной страны на этой дистанции обновил собственное достижение 2017 года, которое составляло 59,84 секунд.
Проходящий турнир является для белорусских пловцов отборочным на чемпионат Европы по плаванию в Глазго, континентальное первенство среди юниоров в Хельсинки и юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.
На главный старт сезона в Шотландию в первый день соревнований в Бресте отобрались такие известные спортсмены, как Никита Цмыг, Евгений Цуркин и Виктор Стаселович.