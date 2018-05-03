Польша и Словакия построят газопровод-перемычку 3.05.2018, 20:03

Строительство интерконнектора увеличит энергетическую безопасность в регионе.

Польский газотранспортный оператор Gaz-System и словацкий eustream приняли инвестиционное решение по строительству газопровода перемычки Польша-Словакия, подписав соответствующий "Договор о присоединении", передает zn.ua.

"Строительство этого интерконнектора увеличит энергетическую безопасность в регионе и создаст новые возможности для торговли природным газом в интересах европейских клиентов", - заявил гендиректора eustream Растислава Жуковича.

Новый газопровод позволит диверсифицировать источники газа для всего региона Центральной и Восточной Европы, создав недостающую связь между польскими и словацкими газотранспортными системами. Согласно комментарию компаний-участников, проект обеспечит странам региона доступ к новым источникам поставок газа - терминалам СПГ в Польше и Литве, Норвегии; а также с юга - через перемычку Словакии и Венгрии и планируемый газопровод Eastring.

Строительство должно начаться во второй половине 2018 года и завершиться в конце 2021 года.