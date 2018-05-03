закрыть
3 мая 2018, четверг, 21:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Польша и Словакия построят газопровод-перемычку

  • 3.05.2018, 20:03

Строительство интерконнектора увеличит энергетическую безопасность в регионе.

Польский газотранспортный оператор Gaz-System и словацкий eustream приняли инвестиционное решение по строительству газопровода перемычки Польша-Словакия, подписав соответствующий "Договор о присоединении", передает zn.ua.

"Строительство этого интерконнектора увеличит энергетическую безопасность в регионе и создаст новые возможности для торговли природным газом в интересах европейских клиентов", - заявил гендиректора eustream Растислава Жуковича.

Новый газопровод позволит диверсифицировать источники газа для всего региона Центральной и Восточной Европы, создав недостающую связь между польскими и словацкими газотранспортными системами. Согласно комментарию компаний-участников, проект обеспечит странам региона доступ к новым источникам поставок газа - терминалам СПГ в Польше и Литве, Норвегии; а также с юга - через перемычку Словакии и Венгрии и планируемый газопровод Eastring.

Строительство должно начаться во второй половине 2018 года и завершиться в конце 2021 года.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский