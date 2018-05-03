ВВС: «Матери 328» держат голодовку 3.05.2018, 20:10

Фото: bbc

«Матери 328» намерены продолжить голодовку, пока хоть одно из требований не будет выполнено.

В Беларуси растет число объявивших голодовку матерей, чьи сыновья и дочери попали за решетку по статьям об употреблении и сбыте наркотиков, пишет ВВС.

Число объявивших голодовку женщин увеличивается в разных городах страны, несмотря на начавшийся диалог с властями.

Семь женщин, которые держат голодовку в частной квартире в райцентре Калинковичи на юге Беларуси, 2 мая были приглашены в Минск, в администрацию белорусского правителя.

Они не стали прекращать голодовку в преддверии разговора с высокими властями, а по итогам встречи заявили, что продолжат акцию - хоть до какого результата.

Утром 3 мая к ним присоединились группы матерей в областных Витебске и Гродно; продолжают голодовку матери в городке Пуховичи под Минском.

Чего они добиваются?

Голодающие и солидарные с ними родственники осужденных за наркотики давно объединились в группу "Матери 328" ("Матчын рух 328").

328 - номер статьи в белорусском уголовном кодексе, регламентирующей наказание за употребление и сбыт наркотических средств.

Сроки этих наказаний в зависимости от тяжести инкриминируемого преступления варьируются от 5 до 25 лет; наиболее часто применяемые судами к уличенным в распространении наркотиков - от 8 до 15 лет лишения свободы.

Судя по официальной статистике, каждый седьмой, приговоренный в минувшем году к лишению свободы, был осужден по статье 328.

Матери утверждают, что в категорию распространителей оперативники и суды слишком часто зачисляют тех, кто попался на любопытстве к "дури", обещаниях легкого заработка, а то и вовсе стал жертвой милицейской "подставы".

"Ловят и сажают пешек. Держатели сайтов, предлагающих наркотики, и наркобароны остаются на свободе. В приговоре моему сыну написано "приобрел у неустановленного лица", хотя он на суде называл сайты, с которыми связывался", - говорит Елена, одна из матерей.

"Матери 328" требуют от властей законодательного смягчения наказаний за преступления, связанные с наркотиками, объективного пересмотра вынесенных в последние пять лет приговоров, а также амнистии.

Чтобы донести свои требования до самого Лукашенко, распорядившегося создать для осужденных за наркотики особо строгие зоны и содержать так, чтобы, как он выразился - они смерти просили, - матери решились на голодовку.

Реакция властей

В среду у входа в приемную администрации Лукашенко собралось десятка три человек из разных городов Беларуси. В основном - женщины средних лет и юные жены осужденных.

Один из немногих пришедших мужчин, явно нервничая, сжимает в руках дамскую сумку - он из тех, кто стал очагом голодовки в Калинковичах.

Его жена, в числе других голодающих, приглашенных на встречу с властями, ушла в здание администрации; он два с лишним часа сосредоточенно ждет, практически не разговаривая ни с кем. Его сын осужден на 13 лет.

Супруг одной из голодающих два часа ждал жену у входа в администрацию

Фото: bbc

Еще одна из пришедших, Галина Макарова, разворачивает портрет сына (осужден на 14 лет) и подробно рассказывает журналистам о своем горе.

Она вышла из голодовки: здоровья хватило только на несколько дней. Сын арестован в 2016 году, виновным себя не признал, отбывает наказание в Могилеве.

Галина Макарова рассказывает журналистам о своем сыне, осужденном на 14 лет

Фото: bbc

Марина Владыко (сын Дима осужден на 11 лет) собирает деньги для осужденных, у которых нет родных. В блокноте у нее - перечисленные суммы и имена тех, кому она что-либо отправила, а также пометки против фамилий тех, кому еще надо помочь.

Марина Владыко собирает деньги для осужденных, у которых нет родных

Фото: bbc

На исходе второго часа ожидания итогов этих необычных переговоров с высокими властями женщины становятся в круг и произносят необычную молитву.

Они просят прощения за своих оступившихся детей и милости к ним - у людей и Неба. Они молятся за чиновников: "Пусть Бог смягчит сердца начальникам, людям в этой администрации. Мы благословляем всех, кто тут сидит, чтобы они работали на благо народа, как Господь их поставил".

Супруги и родители осужденных молятся и надеются, что их услышат на небесах и в администрации президента Лукашенко

Фото: bbc

Переговорщики из здания администрации вышли усталыми. Общение было нервным и эмоциональным, признает Татьяна Каневская, организатор голодовки.

Голодающих матерей приняла глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова.

Встречи с самим Лукашенко, либо его сыном Виктором - помощником диктатора по национальной безопасности, курирующим силовые структуры, - обещано не было. Вместо этого был обещан письменный ответ по итогам разговора.

Кроме того, женщин заверили, что поправки в "наркотическую" статью УК разработаны, проходят согласования в ведомствах.

Ранее ведомства - прокуратура, высшие судебные инстанции, МВД - уже заявили прессе, что либерализация законодательства, если и возможна, то только в отношении несовершеннолетних и узкого круга лиц, осужденных за наркотики.