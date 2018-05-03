Лидер группы Shuma станет голосом сети заправок А-100 3.05.2018, 20:37

Фота: charter97.org

Два года назад Руся Шукюрова озвучила по-белорусски, по-русски и по-английски железнодорожные вокзалы.

Лидер группы Shuma Руся Шукюрова станет голосом сети заправок А-100. По словам певицы, сотрудничество с компанией она начала в рамках группы Shuma: музыканты записали эмбиент-джазовый трек для рекламного ролика.

"Потом мне предложили стать эксклюзивным голосом А-100 в год. То есть, я бы не могла читать рекламу и озвучивать кино для других клиентов. Но мы не договорились на этот счет, — рассказывает Еврорадио Руся. — Поэтому мне предложили сделать гайд, как на всех заправках: "Опустите карточку", "Сделайте это", "Сделайте то" и так далее. Так что услышимся на заправках!".

Два года назад Руся озвучила по-белорусски, по-русски и по-английски железнодорожные вокзалы Минска и областных центров, а также некоторые районные автовокзалы. Позже — банкоманты Приорбанка, телефонную службу "Беллифт".

Скоро придет время, когда голос Руси будет звучать из каждого утюга. И мы этому очень рады!